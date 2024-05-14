Общество

Начинается видеотрансляция брифинга об итогах голосования за новые объекты благоустройства в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

30 апреля в России завершилось голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Итоги уже известны.

О том, какие объекты победили в Псковской области и насколько активно в голосовании участвовали жители региона, расскажут председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов и директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева.

Сколько территорий победило в голосовании в Псковской области? В чем их секрет успеха — как удалось набрать наибольшее число голосов? Какие муниципальные образования были самыми активными по количеству выставленных на голосование территорий и по голосованию? Какую работу выполняли волонтеры в процессе онлайн-голосования за объекты благоустройства?