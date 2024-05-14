Общество

Псковский музей-заповедник приглашает познакомиться с наследием ЮНЕСКО

Псковский музей-заповедник приглашает посетить мероприятия в Спасо-Преображенском соборе, Дворе Постникова и Музее-квартире Юрия Спегальского, приуроченные к Международному дню музеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В Спасо-Преображенском соборе 17 мая в 18:00, 19:00 и 20:00 пройдет тематическая экскурсия «Сыновья и дочери в Мирожских фресках». Посетители познакомятся с памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами. Гид расскажет о семейных сюжетах, запечатленных на фресках. В случае осадков экскурсия не состоится.

Место встречи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2). Запись по телефону: +78112331535.

Во Дворе Постникова 19 мая в 11:00 состоится тематическая экскурсия по выставке «Пушкин и театр», после которой гостей ждет спектакль-путешествие по сочинениям Пушкина от театра «Город Муз» из Санкт-Петербурга для юных зрителей. Гости повстречаются с героями сказок Александра Пушкина – «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефон для записи: +78112292259.

В Музее-квартире Юрия Спегальского 19 мая 15:00 гостей ждет сборная тематическая экскурсия «Он, она и Псков». На экскурсии можно узнать об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь. Ключевой точкой станет Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни.

Место встречи: Музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14, кв. 74). Телефоны для записи: +78112663311 или +78112728695.