Общество

Выход есть: псковским педагогам рассказали о профилактике суицидов среди подростков

В последние годы значительно увеличилось число суицидальных попыток и самоубийств среди детей и молодежи. Самоубийство занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев у подростков. Почему молодые люди выбирают суицид? Может ли участие со стороны взрослых и своевременная психологическая помощь помочь избежать трагедии? Как работать с такими детьми?

Ответы на эти и другие вопросы псковские педагоги искали вместе с руководителем Центра кризисной психологии, заместителем председателя Общественного совета ФСИН России, президентом благотворительного фонда по профилактике суицидального поведения «Выход есть всегда» Михаилом Хасьминским. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Семинар «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и деструктивного поведения» прошел в Пскове в рамках мероприятий по профилактике суицидального поведения среди подростков. Мероприятие организовано правительством Псковской области, региональным комитетом по образованию и ПОИПКРО. Семинар проходил в формате повышения квалификации, поэтому по его окончании все участники получили подтверждающий документ.

По словам врио ректора ПОИПКРО Екатерины Гончаровой, двухдневная программа повышения квалификации была сформирована институтом по поручению первого заместителя губернатора области Веры Емельяновой. Во встрече приняли участие представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты, ответственные за профилактическую работу среди несовершеннолетних; заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, советники директора по воспитанию, а также представители педагогической общественности.

Не допустить трагедии

Открыла мероприятие начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Псковской области Ирина Зорина. Она отметила, что на встрече присутствуют «все стороны, работающие в сфере профилактики деструктивного и суицидального поведения в молодёжной и образовательной среде».

«Проблема аутоагрессивного поведения среди детей и подростков и суицида, как его крайней формы, - одна из острейших проблем современного общества. Суициды занимают 13 место среди причин смерти во всём мире и частота этого явления, к сожалению, растёт. У подростков в возрасте от 15 до 19 лет среди причин смерти суицид занимает третье место. Это также касается и нашей области: в этом году у нас достаточно высокий рост детских суицидов», - заметила начальник отдела по организации деятельности КДН.

По ее словам, согласно статистике, 62% всех самоубийств несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия в их окружении, боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения учителей и одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия родителей. В ряде случаев самоубийства являются формой протеста против безразличия и жестокости взрослых.

«Наша общая задача - выработать общее понимание, сформировать комплексный подход по предотвращению суицидов и деструктивного поведения. Необходимо определить эффективные методы профилактики и практической помощи. Мы должны быть для подростков и ориентирами, видеть их проблемы и сделать всё, чтобы не допустить трагедии», - отметила она.

Ирина Зорина представила аудитории спикера: «Наш сегодняшний гость, Михаил Хасьминский, проведёт семинар, где подробно будут освещены эти и другие вопросы. Все полученные знания мы должны использовать в практике. Я желаю вам продуктивной работы над общей задачей воспитания здорового поколения».

Не причина, а триггер

Михаил Хасьминский признался, что в Пскове он впервые. «Но уже насладился: никогда не видел столько храмов. Я потрясен», - сказал он. И перешел к теме семинара: «Не буду пересказывать то, что есть в учебнике. Расскажу про практику. Я - человек, который больше тысячи раз видел живыми истинных суицидентов. Не тех, кто шантажирует уходом из жизни, а именно тех, кто не хочет жить. Психиатрическая часть их отправлялась ко врачам, а с остальными я лично работал и работаю».

Кризисный психолог сообщил аудитории, что зачастую то, что называют причинами суицидов, таковыми не являются: «Например, пишут, что причина - несчастная любовь. Но, наверное, все тут страдали от безответной любви, и тем не менее, все живы. Или считают, что дети уходят из жизни из-за невнимания родителей. Я же считаю, что такие дети более стрессоустойчивы, чем все остальные. У нас в детстве чего только не было: и дрались, и девушки нас бросали. Но все было благополучно. А сейчас 12 летний ребенок из благополучной семьи закончил уроки, пришел домой, купил по дороге колу, поел и через час покончил с собой. Вот таких вещей раньше не было».

По словам Михаила Хасьминского, любая причина — это не причина, а триггер. «Сделает это человек или не сделает — будет зависеть не от того, что произошло, а от его личных особенностей», - уверен он.

Согласно научным данным, минимум 30% людей, которые совершают суицид, психически больны. Поэтому вопрос ответственности педагогов в таких случаях спорный: «Заниматься с психически больным ребёнком психолог или учитель не может. А если учитывать, что у нас есть закон о психиатрической деятельности, вы никак и не узнаете о том, что ваш ученик - психически больной. Но ответственности никто не снимает. И это является на мой взгляд, юридическим парадоксом. Потому что если ты не можешь никак на это повлиять, то ты не можешь и нести полноту ответственности».

Также, по его словам, состояние аффекта никто не отменял: 15% суицидов совершаются в состоянии, когда человек не понимает что с ним происходит и не может себя контролировать.

«А как психолог или педагог мог бы провести диагностику для человека, который сам не знал, что он сделает через 5 минут? Если человек долго вынашивает мысль об уходе из жизни, на это еще можно повлиять, а если человек сделает в состоянии аффекта, диагностика не даст результат», - сказал он.

Не бить по хвостам

Также в ходе семинара Михаил Хасьминский назвал аудитории пять признаков потенциального суицидента, которые он вывел на основе личного и профессионального опыта.

«Я скажу пять особенностей суицидента, наркомана, алкоголика, любого деструктивного человека. Первый пункт - «корона на голове»: он звезда! Все суициденты, кроме психически больных и тех, кто в состоянии аффекта это совершает, к этому свойству имеют отношение. Второе — это человек безответственный. Третье — инфантильный. Мне говорят: но дети же должны быть инфантильны, они же маленькие! А во время войны какими были дети? Какой был уровень суицида в блокадном Ленинграде? Крайне низкий! Четвертое — этот человек эгоистичный. И пятый пункт — безбожник. Это мое мнение, но я еще ни разу не видел среди по-настоящему верующего человека, потому что самоубийство - смертный грех, в котором ты не можешь раскаяться».

Поэтому главное в профилактике суицидов и любого деструктивного поведения — это формирование мировоззрения, при котором человек осознает ценность жизни, своей и других.

«Если я отношусь к другому человеку, как к какому-то мусору, я его не признаю как образ и подобие Божие, как с таким мировоззрением можно остановить травлю? Ну хорошо, такого человека можно посадить, как бультерьера, в клетку. Но он посидит, выйдет и будет тоже самое. Разве не надо заниматься внутренним мировоззрением человека?», - задал вопрос спикер.

По его словам, мировоззрение нужно воспитывать. «Слабого бить - это позор, надо быть ничтожным человеком, чтобы ударить слабого. Вот на каком уровне это всё закладывается. Все остальные методы — это бить по хвостам», - уверен Михаил Хасьминский.

Психолог отметил, что в нормативных актах профилактика суицидов среди подростков сводится к предложению их чем-нибудь занять: «Занять — это хорошо. Но принцип противопоставления в итоге выходит в пословицу: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось». Но если человек хочет себя убить, у него нет ценности жизни. А это важная тема».

По его словам, не нужно ограждать детей от похорон родных, с детьми нужно говорить о смерти и о ценности жизни. «Это и есть антисуицидальная профилактика», - отметил он.

Участниками семинара стали около 200 специалистов, осуществляющих профилактику деструктивного и суицидального поведения в молодежной и образовательной среде. Все участники получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Суицидальное поведение подростков: социально-психологические предпосылки и технологии помощи», разработанной Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

Кроме того, 13 мая Михаил Хасьминский провел городское родительское собрание «Деструктивное поведение детей и подростков: актуальность, причины, профилактика».

На собрании спикер рассказал о факторах риска деструктивного поведения у несовершеннолетних, предпосылках, маркерах поведения, а также способах профилактики.

Светлана Синцова

Фото ПОИПКРО