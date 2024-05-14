Общество

Челюстно-лицевой хирург начнёт вести приём в детской областной больнице в Пскове

Челюстно-лицевой хирург Лев Журавлев начнёт вести приём в Детской областной клинической больнице в Пскове с 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: официальный сайт Детской областной клинической больницы

Врач будет принимать в консультативной поликлинике и работать в отделении отоларингологии. Лев Журавлев имеет опыт работы в Псковской областной клинической больнице, сейчас является челюстно-лицевым хирургом в Псковском областном клинической онкологическом диспансере.

Лев Журавлёв закончил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология», ординатуру в Северо-Западном государственном медицинском университете по специальности «Челюстно-лицевая хирургия». Также прошёл профессиональную переподготовку по хирургической стоматологии и онкологии.

Запись прием осуществляется по направлению лечащего врача или через регистратуру больницы по телефонам: 8(8112) 324-238, 8(8112) 324-239 - с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00.

Приём бесплатный по полису ОМС.