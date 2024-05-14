В Псковской области падает спрос на акушерок - исследование

В мае в стране отмечают День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, что сразу в семи регионах СЗФО у работодателей упала потребность в новых акушерках.
В первом квартале 2024 года в России было открыто более 3 тысяч вакансий для акушерок, и это на 8% больше, чем годом ранее. Самый высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Москве – 13,5% от всех предложений о работе для акушерок в стране, на втором месте – Санкт-Петербург (6,4%), на третьем – Московская область (5,6%).
Между тем в большинстве регионов СЗФО картина иная. Так, в начале этого года лишь в трех регионах на Северо-Западе выросла потребность в акушерках (Петербург, Новгородская область и Коми). А вот в остальных регионах наблюдается довольно серьёзное сокращение спроса. Псковская область оказалась на 4 месте в СЗФО по уровню падения спроса на акушерок в начале этого года – здесь число новых вакансий по сравнению с прошлым годом упало сразу на 40%.
Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Псковской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки.
Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах СЗФО за год:
|
|
зарплата
|
динамика зарплаты за год
|
насколько вырос спрос на акушерок за год
|
уровень конкуренции
|
Архангельская область
|
75 000 ₽
|
12 500 ₽
|
-35%
|
0,8
|
Вологодская область
|
70 000 ₽
|
12 000 ₽
|
-57%
|
0,9
|
Калининградская область
|
39 100 ₽
|
18 000 ₽
|
-48%
|
0,8
|
Ленинградская область
|
60 000 ₽
|
10 000 ₽
|
-3%
|
0,8
|
Мурманская область
|
50 000 ₽
|
-5 000 ₽
|
-12%
|
0,4
|
Новгородская область
|
45 000 ₽
|
-10 000 ₽
|
63%
|
0,4
|
Псковская область
|
70 000 ₽
|
12 000 ₽
|
-40%
|
0,1
|
Республика Карелия
|
100 000 ₽
|
10 000 ₽
|
-87%
|
1,0
|
Республика Коми
|
85 000 ₽
|
15 000 ₽
|
22%
|
0,5
|
Санкт-Петербург
|
69 300 ₽
|
9 300 ₽
|
53%
|
2,5
Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тыс. рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тыс. рублей), Забайкальский край (89,6 тыс. рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тыс. рублей). Между тем в Псковской области даже несмотря на падение потребности в акушерках работодатели повышают уровень предлагаемой зарплаты. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 70 тыс. рублей, что на 12 тыс. больше, чем в 2023.