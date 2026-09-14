Экскурсию в пушкиногорский «Зооград» организовали для семей с детьми с инвалидностью

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело экскурсию для семей с детьми-инвалидами из Островского округа в экопарк «Зооград» в Пушкиногорском округе в рамках проекта «Остров безграничных возможностей», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Участники мероприятия прогулялись по территории парка, познакомились с животными и пообщались друг с другом.

Одна из участниц поездки отметила, что взрослые и дети получили положительные эмоции от мероприятия и остались им довольны. Организаторы заявляют, что такие выезды укрепляют семейные связи и помогают участникам формировать дружеские отношения между собой.

Проект «Остров безграничных возможностей» реализуется при поддержке правительства Псковской области до октября 2026 года. После завершения грантовой поддержки региональное отделение Российского детского фонда продолжит поддерживать семьи с детьми-инвалидами Островского округа, оказывать им экстренную социальную помощь и организовывать различные мероприятия.