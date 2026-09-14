Семья экс-замглавы Пушкиногорья собирает средства на лечение дочери от лейкоза

Семья бывшего заместителя главы городского поселения «Пушкиногорье» Елены Никитиной собирает средства на дорогостоящее лечение дочери, которая более полугода проходит терапию от острого лимфобластного лейкоза в клинике Санкт-Петербурга.

Врачи поставили девочке диагноз шесть месяцев назад. С того времени пациентка непрерывно получает медицинскую помощь в Санкт-Петербурге, а мать, Елена Никитина, постоянно находится рядом с ребенком.

Терапия требует значительных финансовых затрат, и семья полностью израсходовала личные сбережения. Родственники обратились в благотворительный фонд для сбора необходимых средств. Все желающие могут помочь семье и оказать финансовую поддержку.