Дмитрий Наумкин: ЕКПшка учит детей финансовой грамотности

В Псковской области карта жителя появилась не только во взрослой версии, но и в детской – она называется ЕКПшка. Управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин рассказал о том, как юные жители региона смогут с ее помощью понять основы финансовой грамотности.

Фото: ВТБ

Спикер отметил, что освоение платежных инструментов лучше делать на практике, но в случае с детьми эта практика должна быть максимально безрисковой. Кроме того, многие дети воспринимают банковскую карту, как что-то «волшебное», обладающее неограниченным ресурсом, позволяющее оплачивать любые покупки в любом количестве.

«ЕКПшка позволяет детям начать узнавать азы финансовой грамотности. Ребята понимают, что банковская карта – это лишь способ доступа к своему банковскому счету, где объем денежных средств ограничен и средства не появляются из ничего. Родители обычно кладут на эту карту небольшую сумму, чтобы ребенку хватило на мелкие покупки, оплату проезда или самостоятельную оплату питания в школе. В этом случае сразу включается игровой элемент: юный держатель карты ощущает себя взрослее и самостоятельнее, совершая финансовые операции, но безопасность здесь выше, чем при использовании наличных», - отметил Дмитрий Наумкин.

В случае утери карты - средства на ней сохраняются, в этом карта надежнее наличных денег, продолжил он. Также при помощи карты сложнее совершать небезопасные покупки, которые были бы возможны при использовании наличных, а само движение средств по карте родители могут отследить, так как имеют доступ к этому счету в онлайн-банке, заключил управляющий ВТБ.

Напомним, что в сентябре 2026 года у жителей Псковской области появился новый удобный инструмент - карта жителя ЕКП «Псковская» и ее младшая сестра - ЕКПшка для детей. Банк ВТБ стал одним из эмитентов карты в регионе.

Сейчас детская карта жителя подходит для привычных банковских операций, а в будущем ее функционал будет расширен возможностями оплаты транспорта со скидкой, получения льгот и прохода в школу. В Псковской области карту жителя можно оформить с 6 лет. Для клиентов младше 18 лет необходимо письменное согласие родителей. Карта доступна только при наличии постоянной регистрации.

Для получения ЕКПшки родителю нужно обратиться в один из двух банков, выпускающих карту жителя в Пскове, со своим паспортом, свидетельством о рождении и СНИЛСом ребенка. Родитель должен иметь регистрацию в Псковской области. ЕКПшка оформляется около двух недель после приема заявления. Карта именная, но на детских картах не размещается фото держателя, поэтому подача заявления возможна без присутствия ребенка.