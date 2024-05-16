Общество

Новые программы воспитания обучающихся одобрил совет Псковского филиала Университета ФСИН России

Рассмотрение программ воспитания и календарного графика воспитательной работы для набора 2024 года стало главным вопросом в повестке заседания совета Псковского филиала Университета ФСИН России, которое состоялось под председательством врио начальника образовательной организации Галины Пасичнюк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службу учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«Разработанные программы воспитания регламентируют воспитательный процесс и направлены на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и традициям многонационального народа Российской Федерации», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Вадим Ильин.

Выступая с докладом, он подробно остановился на содержании воспитательной работы с обучающимися.

Члены совета филиала единогласным решением одобрили представленные программы и рекомендовали их к утверждению.