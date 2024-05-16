Общество

Почти 20 км береговой линии в Псковской области очистили от мусора в апреле

В Псковской области возобновились мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной Общероссийской акции «Вода России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

В экологических субботниках в апреле приняли участие почти 700 человек из 13 муниципалитетов региона. Одними из первых подключились к акции Великолоукский, Пушкиногорский, Пустошкинский и Псковский районы.

Сотрудники администраций муниципальных образований совместно с представителями образовательных учреждений, предприятий и волонтерами очистили от мусора более 19 километров берегов рек и озер, собрали 160 кубометров мусора.

Интерес к акции проявило и подрастающее поколение — убрать береговые зоны пришли много детей.

Акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».