Общество

Врач призвала использовать весеннее солнце для восполнения дефицита витамина D

Статистика Всемирной организации здравоохранения говорит о том, что до миллиарда людей в мире страдают от хронического дефицита витамина D. Весна – самое время восполнить его запасы, считает врач-диетолог Марият Мухина.

По ее словам, диагностировать у себя дефицит витамина D несложно. Об этом может свидетельствовать целый ряд симптомов в совокупности. В числе наиболее характерных - боли в костях, мышцах и суставах; беспричинная усталость; плохой сон; выпадение волос; частые болезни; депрессия, тревога и расстройства настроения.

Точный диагноз может поставить только врач по анализу крови, но все перечисленные признаки как раз и являются поводом для обращения за помощью к медицине, пишет RuNews24.

Между тем бесплатное лекарство для восполнения запасов этого важнейшего микроэлемента всегда доступно и бесплатно. Это весеннее солнце, под воздействием которого организм синтезирует витамин D.

«Витамин D метафорически не зря называют "солнечной улыбкой здоровья". Он точно так же, как и солнце, озаряет организм благотворным влиянием. Этот гормон солнца является своего рода ключом к гармонии внутри нашего тела, открывая двери к здоровью и радости», - рассказала Мухина.

По словам эксперта, микроэлемент уникален тем, что он единственный, который частично генерируется самим человеческим организмом. Он отвечает за поддержание должного уровня фосфора и кальция в организме, то есть за здоровье зубов, костей, мышц.

Также витамин регулирует деятельность иммунитета, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем. Он даже участвует в похудении за счет нормализации метаболизма – обмена веществ.

«Существуют исследования, подтверждающие, что при нормализации уровня витамина D у людей с диагностированным его дефицитом, может наблюдаться улучшение метаболизма и снижение накопления жировой ткани», - рассказала Мухина.

Наиболее часто недостаток витамина D испытывают жители северных регионов с низким уровнем инсоляции. Бывает и так, что в группу риска люди загоняют себя сами. Это веганы, а также страдающие избыточным весом и ведущие малоподвижный образ жизни.

Чтобы «включить» в организме генератор витамина, достаточно весной и летом проводить на солнце ежедневно минимум 20 минут – конечно, при отсутствии противопоказаний к ультрафиолетовому облучению.

Если же пребывание на солнце нежелательно, можно восполнять уровень витамина с едой извне. Он содержится в лососе, тунце, сардинах, рыбьем жире, яичных желтках. Специальные препараты в виде биодобавок может назначить только врач, резюмировала Мухина.