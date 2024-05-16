Общество

Новое оборудование продолжают поставлять в псковский госпиталь для ветеранов войн

Псковский госпиталь для ветеранов войн продолжает оснащаться оборудованием по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Недавно в госпиталь поступил реабилитационный комплекс «Экзокисть-3» с интерфейсом «мозг-компьютер». Он призван помочь в восстановлении двигательной функции рук пациентам, которые перенесли инсульт или имеют обширные травмы мозга. Аппарат позволяет в режиме реального времени с помощью определённых электрических сигналов анализатора биопотенциалов головного мозга управлять экзоскелетом руки.

Специалисты госпиталя отмечают, что у всех пациентов прошедших курс реабилитации наблюдается положительная динамика.