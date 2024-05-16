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Общество

Новое оборудование продолжают поставлять в псковский госпиталь для ветеранов войн

16.05.2024 15:15|ПсковКомментариев: 0

Псковский госпиталь для ветеранов войн продолжает оснащаться оборудованием по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Недавно в госпиталь поступил реабилитационный комплекс «Экзокисть-3» с интерфейсом «мозг-компьютер». Он призван помочь в восстановлении двигательной функции рук пациентам, которые перенесли инсульт или имеют обширные травмы мозга. Аппарат позволяет в режиме реального времени с помощью определённых электрических сигналов анализатора биопотенциалов головного мозга управлять экзоскелетом руки.

Специалисты госпиталя отмечают, что у всех пациентов прошедших курс реабилитации наблюдается положительная динамика.

Источник: Псковская Лента Новостей
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