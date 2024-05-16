Общество

Оперативную обстановку обсудили полицейские и общественники в Великих Луках

Очередное заседание Общественного совета при ОМВД состоялось в Великих Луках сегодня, 16 мая. Об том Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Открыл встречу начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Василий Федоров. Он подчеркнул, что в настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности правоохранителей является противодействие мошенническим проявлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Это, в свою очередь, требует проведения целенаправленной разъяснительной работы с населением.

Затем с докладом выступил начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки майор полиции Евгений Демьяненко. Он рассказал о складывающейся в южной столице региона оперативной обстановке и мерах, предпринимаемых полицией для борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Говорилось об организованных операциях и профилактических акциях, направленных на привлечение к этой работе представителей общественности, а также на предоставление помощи и консультаций наркозависимым лицам.

Речь, в частности, шла о проведенных в 2023 и 2024 годах операциях «Мак», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Призывник» и «Чистое поколение». Особое внимание уделялось профилактике наркомании и оказанию помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В завершение Василий Федоров поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и выразил уверенность в успешном решении поставленных задач. Этому будут способствовать совместные усилия личного состава органов внутренних дел и общественников, добавили в ведомстве.