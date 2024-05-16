Общество

Сокращение рабочего дня для многодетных матерей обсудили в Пскове

Заседание рабочей группы для проработки вопросов об установлении сокращенной продолжительности рабочего дня для многодетных матерей на территории Псковской области состоялось сегодня, 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

Заседание прошло под председательством руководителя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой.

В ходе заседания рабочей группы обсудили вопросы возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для указанной категории работников в свете того, что на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится проект федерального закона о внесении изменений в статью 92 Трудового кодекса РФ, которая предусматривает случаи установления сокращенной продолжительности рабочего времени, и включением в ее содержание пункта о том, что для данной категории сокращенная продолжительность рабочего времени составит не более 35 часов в неделю.

Стороны провели обмен мнениями по данному вопросу и в связи с наличием указанного законопроекта приняли решение провести очередное заседание рабочей группы после рассмотрения проекта в первом чтении.

От профсоюзной стороны в заседании рабочей группы принимали участие: заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, председатель псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова, председатель псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Победова, председатель псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер, главный правовой инспектор труда председатель псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юлия Иванова.

Профсоюзы Псковской области поддерживают подобные инициативы, поскольку они направлены на улучшение положения отдельных категорий работников и кроме того, являются дополнительным мотивационным фактором повышения демографии, добавили в облсовпрофе.