Общество

Обладательница титула «Миссис Псков 2020» стала королевой Северо-Запада

Обладательница титула «Миссис Псков 2020» Алена Силина стала королевой Северо-Запада - 2024. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставлены Николаем Королёвым

Вчера в Санкт-Петербурге состоялся финал регионального конкурса «Миссис Северо-Запад» и «Балтия 2024». Псковский регион представляли сразу три девушки из Острова, Великих Лук и Пскова.

В рамках конкурсной программы все участницы показали дефиле в народном костюме и немного о нем рассказали. Зрителям и жюри финального шоу были продемонстрированы видео-визитки и вечерние наряды участниц. Отдельное место заняли творческие выступления финалисток.

Помимо участниц, Псковская область была представлена в жюри обладательницей титула «Миссис Грандма Планет Globe 2020» Светланой Шумейко, в королевском жюри – «Миссис Псков 2019» Кристиной Ларченко. Стоит отметить, что ведущим финала стал директор конкурсов «Мисс/Миссис Псков и Великие Луки Николай Королев. Специальными гостями — королевский шоу-балет «Баккара».

По итогам финала псковички добились наград высшей пробы, а именно:

Королева Северо-Запада 2024 — мама двоих детей Алена Силина, имеющая уже в копилке титул «Миссис Псков 2020», г. Псков;

Миссис Северо-Запад классик 2024 — мама троих детей Татьяна Михеева, имеющая титул Миссис Псков 2021 гран-при, г. Великие Луки;

Первая Вице-Миссис Северо-Запад 2024 — мама четверых детей Кристина Разумович, имеющая титул Абсолютная королева Пскова 2023, г. Остров.

Все три участницы вошли в топ-6. Кроме того, Татьяна Михеева и Кристина Разумович получили специальные номинации «Достояние Северо-Запада» как многодетные мамы проекта.

Напомним, «Миссис Северо-Запад 2024» стала Мария Нестеренко из Архангельска.