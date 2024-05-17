Общество

Три новых улицы в Великих Луках назовут в честь военных

Три вновь образуемых улицы в городе Великие Луки назовут в честь военных. Соответствующее решение депутаты Великолукской городской Думы согласовали на очередной сессии 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Депутаты рассмотрели вопрос присвоения наименований элементам улично-дорожной сети в городе Великие Луки на территории между улицей Мелиораторов и юго-восточной границей города.

Проектом предлагается назвать вновь образуемую улицу в городе Великие Луки в честь майора Федеральной службы безопасности, участника боевых действий в Чеченской Республике Сергея Лобазкина. После окончания высших курсов комитета государственной безопасности он получил назначение в город Великие Луки, где в отделе УФСБ проработал 7 лет. В мае 1996 года был направлен в Чеченскую Республику начальником Урус-Мартановского районного отделения управления ФСБ. 10 августа 1996 года погиб при исполнении специального задания, обеспечив выход группы из окружения боевиков. Награждён орденом Мужества (посмертно), похоронен в городе Великие Луки.

Также предлагается назвать вновь образуемую улицу в городе Великие Луки в честь старшего лейтенанта, заместителя командира роты, участника боевых действий в Чечне Павла Сухорученкова. Погиб 22 января 2000 года в городе Грозном. Старший лейтенант Павел Сухорученков возглавлял штурмовую группу, был сражён пулей снайпера. Награждён орденом Мужества (посмертно), похоронен в Великолукском районе.

Помимо этого, предлагается назвать вновь образуемую улицу в городе Великие Луки в честь прапорщика, разведчика, заместителя командира разведгруппы, участника боевых действий Сергея Савельева. Погиб 22 мая 2002 года при исполнении боевого задания, подорвавшись на мине. Награждён орденом Мужества (посмертно), похоронен в городе Великие Луки.

Проект был рассмотрен и согласован на общественном совете при комитете культуры, также были проведены публичные слушания.

Депутаты поддержали решение большинством голосов.