Александр Котов: ТОСы позволяют решать важные проблемы жителей Псковской области

Территориальное местное самоуправление позволяет решать важные проблемы жителей Псковской области. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на торжественном мероприятии 17 мая – в преддверии празднования Дня территориального общественного самоуправления в Российской Федерации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мы не сильно богатый регион, но в этих условиях привлекаем большие суммы для того, чтобы помочь вам, помочь реализовать эти важные проекты, которые, как я говорю, помогают людям, которые заинтересованы в том, чтобы благоустроить, привести в порядок территорию, где они проживают», – добавил Александр Котов.
На данный момент благодаря ТОСам удалось поставить 52 спортивные и детские площадки, благоустроенно 34 общественные территории, модернизировано 16 объектов водоснабжения и водоотведения, отремонтировано 13 домов культуры, приведены в порядок 7 воинских захоронений, осветили 9 территорий.