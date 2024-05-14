Общество

ТОСы Красногородского и Куньинского муниципальных образований признаны лучшими в Псковской области

В Псковской области определены лучшие территориальные общественные самоуправления по итогам регионального конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Победители и призеры выбирались в двух группах муниципальных образований: среди ТОСов, функционирующих в городских поселениях, городских и муниципальных округах, а также среди ТОСов, осуществляющих свою деятельность в сельских поселениях.

Лучшим в первой конкурсной группе стал ТОС «Покровское» Красногородского муниципального округа. Второе и третье места присуждены ТОСам «Новоселье» Стругокрасненского муниципального округа и «Лидер» Опочецкого муниципального округа.

Среди сельских поселений конкурсной комиссией лучшим признан ТОС «Ущицы» сельского поселения «Куньинская волость» Куньинского района. Второго и третьего мест в данной группе удостоены ТОС «Деревня Купуй» сельского поселения «Пореченская волость» Великолукского района и ТОС «Земляки» сельского поселения «Вязьевская волость» Дедовичского района.

Победители и призеры получат гранты из областного бюджета на сумму от 100 до 200 тыс. рублей. Награждение победителей состоится в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню территориального общественного самоуправления.

Всего на второй этап конкурса представлено 25 заявок. При оценке заявок учитывалась работа ТОС с населением, с органами местного самоуправления и органами государственной власти, организациями различных форм собственности, а также активность в культурной и спортивной жизни, участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране общественного порядка и пожарной безопасности.

Напомним, ранее в Псковской области объявили победителей регионального конкурса проектов ТОС. Поддержку получили 346 проектов. Общая сумма поддержки из областного бюджета в рамках конкурса составит 110 млн рублей. Всего на реализацию общественных инициатив в этом году будет направлено почти 162 млн рублей.

В настоящее время в Псковской области число ТОСов приближается к 600. В этом движении участвуют 137 тыс. жителей региона.