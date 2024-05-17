Общество

Вопросы взаимодействия рассмотрели псковский губернатор и начальник регионального УФСИН

Вопросы взаимодействия обсудили на рабочей встрече губернатор региона Михаил Ведерников и начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников и Алексей Емельянов обсудили функционирование и развитие сети исправительных центров на территории области, трудоустройство осужденных к принудительным работам.

Еще один вопрос — развитие производственного сектора УИС. За счет предоставления государственных и муниципальных заказов удалось достичь 100-процентного трудоустройства осужденных, создания новых рабочих мест.

Алексей Емельянов поблагодарил Михаила Ведерникова, правительство области и исполнительные органы власти за плодотворное взаимодействие и оказываемую помощь.

«УФСИН России по Псковской области — постоянный участник специальных программ, благодаря которым укрепляется и совершенствуется материально-техническая база подразделений УИС. Со стороны правительства области продолжим оказывать всестороннюю поддержку», — заключил Михаил Ведерников.