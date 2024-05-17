Общество

Естественная убыль населения возрастает в Псковской области

В январе-марте 2024 года в Псковской области умерли 2 766 человек, родились 959 человек. Естественная убыль населения составила 1 807 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В городской местности за три месяца родились 745 малышей, в сельской - 214. Умерли в городах 1 814 жителей, в деревнях - 952.

Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года естественная убыль населения в регионе была меньше - 1 511 человек (в январе-марте 2023 года в регионе родились 1 102 малыша - 831 в городах и 271 в сельской местности, умерли 2 613 человека - 1739 в городах и 874 на селе).