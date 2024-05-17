Общество

75 лет исполнилось музею истории города Печоры

75 лет со дня основания исполнилось музею истории города Печоры сегодня, 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

17 мая 1949 года решением Печорского райисполкома по ходатайству трудящихся города и района в Доме культуры была выделена комната для экспонатов. Первые экспонаты для музея собрали сами печеряне.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова вместе с коллективом музея поздравляет коллег с этой значимой датой.

«Желаем коллективу музея истории города Печоры творческого вдохновения, новых свершений и дальнейшего развития!» - отметили в пресс-службе.

Краеведческий музей при Русском культурно-просветительском обществе был создан в двадцатых годах прошлого века и просуществовал до 1944 года. Первыми собирателями музейных ценностей стали представители Русского культурно-просветительного общества, образованного в городе Петсери (так Печоры назывались в период 1920-1940-х годах, когда по Тартускому мирному договору город входил в состав Эстонии).

Во время Великой Отечественной войны при освобождении города здание, где располагался музей, сгорело и вся коллекция была уничтожена.

В 1974 году музей переехал в здание бывшей районной поликлиники, ранее – монастырская гостиница. Небольшой двухэтажный особняк входит в ансамбль Соборной площади и располагается с левой стороны от Святых ворот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В 1979 году в Псковской области произошла реорганизация музейной сферы. Решением Псковского облисполкома Печорский краеведческий музей становится филиалом Псковского объединенного музея-заповедника.

В 1990 году открыли новую экспозиция «Печоры - Петсери - Печоры», отражающую историю и культуру города начиная с XIV века, духовную жизнь и историю Псково-Печерского монастыря.

В начале 2000-х годов в музейной сфере Псковской области начался процесс передачи филиалов Псковского музея-заповедника в ведение муниципалитетов. Из 14 филиалов осталось пять.

В 2011 году музей истории города Печоры становится филиалом государственного музея-заповедника «Изборск».

После возвращения здания музея Псково-Печерскому монастырю музей истории города Печоры переехал по адресу: город Печоры, улица Международная, 6, и 25 декабря 2015 году были открыты обновленные экспозиции.

В результате объединения Псковского музея-заповедника и Музея-заповедника «Изборск» для перехода в федеральный статус и последующего разъединения вышеназванных музеев – музей истории города Печоры в 2022 году остается в статусе филиала Псковского музея-заповедника.

В настоящее время общее количество предметов основного и научно-вспомогательного фондов составляет более 15 тысяч единиц хранения и включает в себя коллекции памятников письменности, предметов из драгоценных металлов, тканей и костюмов, керамики и фарфора, а также коллекцию предметов археологии.

Экспозиции музея знакомят с ролью Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря в становлении и развитии города, с историей Печор в годы Ливонской и Северной войн, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., с жизнью и культурными событиями города в конце XIX – начале XX столетия, составом населения, сферой занятий местных жителей и с удивительным народом сето, издревле проживающим на этой территории. Особое место в собрании музея занимает коллекция женских украшений народа сето.

Сотрудниками Музея истории города Печоры разработаны и реализуются культурно-просветительские мероприятия и проекты, ориентированные на детскую и молодежную аудиторию: интерактивные игры в музейном пространстве и мастер-классы, знакомящие с традициями и ремеслами печорской земли, тематические экскурсии и образовательные программы с использованием интерактивных форм и методов.