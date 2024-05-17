Общество

Начальник караула себежской исправительной колонии стал лучшим в конкурсе

Очередной ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства начальников караулов по охране объектов УИС среди пенитенциарных учреждений Псковской области прошёл на базе исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (поселок Сосновый Бор Себежского района). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В конкурсе принимали участие начальники караулов подведомственных учреждений – победители первого этапа.

В соответствии с программой смотра-конкурса оценка уровня профессионального мастерства участников осуществлялась по четырем дисциплинам: строевая подготовка, специальная подготовка, огневая и физическая подготовка.

В результате проведенных испытаний почетное третье место занял Станислав Пономарев – представитель ИК-4, второе – Антон Васильев из СИЗО-1, лидером стал начальник караула ИК-6 Руслан Петерман. Он же становился победителем и в прошлом, 2023 году. Все призеры смотра-конкурса награждены кубками и дипломами.

Завершилось мероприятие возложением цветов к обелиску Славы в честь 50-тилетия Победы в Великой Отечественной войне и памятным фотографированием.