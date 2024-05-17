Общество

Состояние детской площадки на улице Госпитальной в Пскове проконтролировал депутат

Состояние детской площадки во дворе дома № 15 на улице Госпитальной в Пскове проконтролировал депутат Псковской городской Думы от «Единой России» Алексей Форш. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: реготделение партии «Единая Россия»

Контрольный выезд состоялся на объект, который был благоустроен в рамках реализации партийного проекта «Городская среда» в 2023 году.

Вместе с активистами партии и жителями округа депутат провел рейд по контролю качества объектов и внимательно осмотрел игровые комплексы, спортивное снаряжение, проверил содержание территорий, пообщался с местными жителями.

«Эта территория стала любимым местом отдыха детей из близлежащих домов, а на скамейках часто отдыхают и взрослые. Площадку благоустроили в 2023 году в рамках федерального партийного проекта "Городская среда", и сегодня она находится в хорошем состоянии. Важно, чтобы работы по благоустройству города продолжались, строились комфортные и красивые зоны отдыха, хорошие дороги и удобные тротуары. Мы, со своей стороны, будем оказывать поддержку инициативам жителей и реализации народной программы партии», – подчеркнул Алексей Форш.