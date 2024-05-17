Общество

Псковский педагог и двое учащихся представили регион на всероссийском форуме в Москве

Учащаяся Псковского многопрофильного правового лицея № 8 Анна Соловьева, ученик Гдовской средней общеобразовательной школы Сергей Самарин, а также их наставник — советник директоров по воспитанию Ольга Сафронова представили Псковскую область на всероссийском форуме президентов школ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие прошло в Москве. Его участниками стали 178 лидеров руководителей советов обучающихся общеобразовательных организаций из 89 субъектов нашей страны, а также советники директоров по воспитанию.

В течение трех дней лидеры ученического самоуправления вместе с советниками директоров по воспитанию проходили образовательные мастер-классы, лекции и экскурсии, а также побывали на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и в московском офисе технологической корпорации VK.

По итогам этой работы прошла встреча с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, на которой участники форума рассказали о своих инициативах. Министр отметил плодотворную работу ребят и педагогов и выступил с инициативой сделать форум ежегодным, чтобы вновь собрать лидеров школ и навигаторов детства на одной площадке.

«Я была поражена организацией и содержанием форума. Мы слушали лекции от ведущих специалистов в области образования, участвовали в интерактивных мастер-классах и обсуждали горячие темы с другими школьными лидерами. Я получила массу новых знаний и идей, которые непременно применю в своей школьной деятельности», — поделилась впечатлениями Анна Соловьева.

«Для меня это было потрясающее событие. Впервые я выступал перед министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым, представляя наши проекты в школе. Незабываемо! Получил множество положительных отзывов и вдохновения для дальнейшей работы. Уверен, что наша команда станет еще более крепкой после этого форума», — прокомментировал свое участие в форуме Сергей Самарин.

Ранее ребята стали победителями регионального отборочного этапа всероссийского форума президентов школ, организатором которого стал региональный ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства». Всего в нем приняли участие 33 обучающихся общеобразовательных организаций Псковской области.

Организаторы всероссийского форума — Российский детско-юношеский центр и министерство просвещения РФ.