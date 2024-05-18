Общество

Золотую свадьбу отметила супружеская пара в Пскове

Чествование супружеской пары – Владимира и Натальи Кожемякиных, которые отметили 50-летие совместной жизни, состоялось в отделе ЗАГС города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

Фотография предоставлена комитетом юстиции Псковской области

«История любви началась в далёком 1973 году, когда Наталья Владимировна была студенткой, а Владимир Николаевич, отслужив в армии, прибыл работать в город Псков. По прошествии стольких лет совместной жизни юбиляры смогли доказать, что любовь, уважение, доверие и преданность друг другу-главные спутники счастливой семейной жизни!» - отметили в комитете.

Золотым юбилярам пожелали крепкого здоровья, взаимопонимания и уважения, любви и заботы родных и близких, долгих лет жизни.