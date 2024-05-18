Общество

Псковский профсоюзный и общественно-политический деятель отмечает 50-летний юбилей

Псковскому политику и общественному деятелю, председателю Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорю Иванову сегодня, 19 мая, исполняется 50 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковском областном совете профессиональных союзов.

«Уважаемый Игорь Евгеньевич! Примите искренние поздравления в честь юбилейного дня рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов во всех начинаниях, а также дальнейшей плодотворной работы на ответственном посту Председателя Обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий! Благодарим Вас за профессионализм, преданность профсоюзному делу и, проводимой вами активной патриотической деятельности!»- поздравили Игоря Иванова с юбилеем руководство Псковского областного Совета профсоюзов и председатели отраслевых профсоюзов региона

Напомним, Игорь Иванов родился 19 мая 1974 года в городе Пскове. Образование - Высшее. В 2005 году закончил исторический факультет Псковского государственного педагогического университет им. С. М. Кирова.

После прохождения срочной службы и службы по контракту на Северном Кавказе (ветеран боевых действий на территории Чеченской Республики), более десяти лет работал на руководящих должностях в частных охранных предприятиях.

В 2007 году был избран на пост председателя Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий.

Более 20-ти лет активно занимается общественной и политической деятельностью. Являлся помощником депутата Псковской городской Думы, помощником депутата Псковского областного Собрания депутатов, помощником депутата Государственной Думы ФС РФ по работе в регионе. Неоднократно избирался депутатом в местные органы самоуправления.

Руководитель взвода Псковского филиала АНО «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"».

Член Бюро Псковского регионального совета социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты - За Правду». Депутат Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа Псковской области 1-го созыва, руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия – Патриоты - За Правду», председатель комиссии по депутатской этике, член комиссии по работе с НКО.

Неоднократно был награждён почётными грамотами и благодарностями администрации Псковской области, города Пскова, Псковского областного Собрания депутатов, ряда глав районов Псковской области, а также профсоюзными структурами, включая СОП Псковский облсовпроф, ЦС профсоюза и ФНПР.