Общество

Более 130 мероприятий провели в Центре общения старшего поколения в Невеле с начала года

С начала 2024 года в Центре общения старшего поколения «Вдохновение» в городе Невель Псковской области организовали и провели 136 мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Социального Фонда России по Псковской области, среди них мастер-классы, лекции, психологические тренинги, онлайн-экскурсии, дружеские посиделки, чаепития, спортивные занятия, прогулки и многое другое. В них приняли участие более 160 активистов серебряного возраста.

«Мы стараемся так сделать все, чтобы каждый посетитель Центра здесь обязательно нашел себе не только занятие по душе, но и товарищей по интересам», — отметила руководитель клиентской службы отделения СФР по Псковской области в Невельском районе Наталья Цимбалова.

В невельском Центре общения активистов ждут встречи с представителями государственных учреждений района. Здесь они могут освоить азы финансовой грамотности, а также научиться применять эти знания на практике.

Невельчан, ведущих здоровый образ жизни, постоянно привлекают к участию в спортивных мероприятиях. Особенно популярны у пожилых людей соревнования по скандинавской ходьбе, занятия по классической йоге и зарядка на свежем воздухе.

Кроме того, в Центре общения проходят различные творческие мастер-классы. В этом году активисты освоили точечную роспись по тарелкам, плетение из газетной лозы, создание бижутерии из эпоксидной смолы и картин из соленого теста.

Посетители Центра «Вдохновение» являются активными участниками всероссийских патриотических акций в поддержку российских бойцов в зоне СВО: «Посылка солдату», «Письмо на фронт», «Талисман добра», «Сухой армейский душ» и т.д. В этом году в зону специальной военной операции они направили 120 посылок для российских бойцов с сухим армейским душем, сладостями, травяным чаем, сухофруктами собственного производства и, конечно же, рукотворными талисманами-оберегами.