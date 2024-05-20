Общество

Борщевик не вырастет: как псковский депутат помогает решать проблемы жителей

Когда-то борщевик Сосновского считался перспективной кормовой культурой, сейчас все знают, что это опасный сорняк, и ежегодно пытаются его искоренить. Но растение продолжает захватывать территории, в том числе и городские. Поэтому борьбу с ним начинают до цветения и созревания семян.

Вопрос обработки территорий от ядовитого сорняка стал одним из главных в рамках контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Сергея Гаврилова на округ №4. Подробности в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

Борьба с сорняком

В окружении полей борщевика уже много лет находятся многоквартирные дома по ул. Кислякова. Растение появляется вдоль канав и даже попадает на придомовую территорию, где гуляют дети. Масштаб зарослей ядовитого сорняка депутат округа Сергей Гаврилов показал представителям администрации и управления городского хозяйства Пскова.

«Боремся с борщевиком уже несколько лет. Это большая проблема. Мне поступает много обращений от жителей. Мы частенько встречаемся с ними, и все лето с управлением городского хозяйства работаем по ликвидации борщевика Сосновского», - пояснил депутат округа Сергей Гаврилов.

По просьбе жителей депутат регулярно выезжает сюда, чтобы контролировать работу по уничтожению борщевика. В этом году подрядчик уже определен.

«Подрядчик есть. Конкурсные процедуры прошли, с 28 мая он должен начать работу. Май-июнь - самое время обрабатывать территорию от борщевика. По результатам работы будет осуществлен мониторинг. Если что-то пойдет не так, подрядчику будут предъявлены замечания», - рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Уже определены участки, которые надо обрабатывать. Обработка будет производиться двумя способами - механическим и химическим. «Борьба с ним продолжается. Контроль будет как со стороны управления городского хозяйства, так и со стороны депутата. И неравнодушные жители всегда покажут, где и в каком качестве произведена обработка», - сказал Сергей Гаврилов.

Депутат добавил, что в борьбе с сорняком многое зависит от подрядчика: если он более добросовестный, то эффект сразу виден. Но бывали и случаи неосвоения денег, потому что подрядчик не успевал выполнить работы.

От борщевика страдают и жители других территорий округа. «Вдоль леса, за улицами Трояновского, Куприна выделены земли многодетным под индивидуальное жилищное строительство. Там тоже много борщевика. Проблема очень серьёзная. Она касается еще двух округов в городе (Овсища и Запсковья в районе Силово-Медведово). Но у нас самое большое его распространение», - заметил депутат.

Детская площадка для Учхоза

Есть борщевик и в микрорайоне «Учхоз», который стал второй точкой контрольного выезда депутата. Но целью посещения стал вопрос подготовки участка земли под строительство детской спортивной площадки на улице Трояновского. В микрорайоне проживает несколько десятков семей с детьми, и площадка для проведения досуга им была просто необходима. Но в программы по формированию комфортной городской среды из-за небольшой численности населения Учхозу попасть не удавалось. Поэтому по совету депутата было создано территориальное общественное самоуправление.

«Очень большая работа была проведена по созданию ТОС. На улице Куприна-Трояновского проживает большое количество детей, и с помощью администрации, Псковской городской Думы и главное - активных жителей - был создан ТОС «Учхоз». В этом году они подали заявку на конкурс, выиграли его, и до конца года здесь должна быть установлена детская площадка», - рассказал Сергей Гаврилов.

До начала работы по установке площадки необходимо подготовить территорию. «Площадка будет небольшая: ворота, пара качелей и тренажеры для воркаута. Но проблема в том, что надо территорию подготовить. Участок нужно полностью очистить, засыпать, чтобы в этом году нам поставили детскую спортивную площадку, чтобы детям было где играть», - отметила председатель ТОС «Учхоз» Елена Степаненкова.

Алексей Саенко пояснил, что сейчас администрация проводит работу по подготовке этой территории под реализацию данной инициативы. «Будем стараться», - сказал он. И заверил, что работы начнутся в конце июня.

«Управление городского хозяйства и администрация в результате выезда все вопросы решили: будет произведен спил деревьев и кустарников и подсыпка данной территории. После чего будет устанавливаться детская площадка», - резюмировал итоги разговора Сергей Гаврилов.

Он также заметил, что самым сложным в этом вопросе было создать ТОС. Но совместная работа жителям понравилась. И председатель ТОС уже намерена участвовать в конкурсах проектов территориальных общественных самоуправлений и в следующем году. «Нужно систему видеонаблюдения сделать и ограждение установить» , - поделилась планами Елена Степаненкова.

Также жительница обсудила с депутатом другие актуальные вопросы микрорайона. Помимо уже известных проблем с борщевиком, жителям необходимо хорошее покрытие на дорогах, чтобы не было пыли от проходящего транспорта. Все поднятые проблемы будут постепенно решаться.

«В том году жителями округа было поставлено восемь вопросов. Все они знакомы и мне, и администрации. И необходимость асфальтобетонного покрытия, и мусорные контейнерные площадки, и остановки,и аптека. Все вопросы ясны, мы ставим их на контроль в комитете и ждем исполнения», - отметил Сергей Гаврилов.

По его словам, округу №4 внимания нужно не меньше, чем центральной части города. «Я хочу предложить сделать определённые программы для частного сектора, потому что сколько мы не голосовали на конкурсах за детскую площадку, проигрывали всегда. Одно дело - 16-этажка, другое дело - наш микрорайон. Здесь сделать через голосование площадку невозможно. Но мы нашли выход», - заключил он.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова