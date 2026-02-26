МВД планирует расширить круг лиц с полицейскими полномочиями из‑за нехватки кадров

В связи с дефицитом личного состава МВД подготовило проект приказа, позволяющий наделить полицейскими полномочиями сотрудников, не являющихся полицейскими. Документ размещён для общественного обсуждения на портале правовых актов.

В приказе будут чётко зафиксированы основания для привлечения, сроки наделения полномочиями и требования к форме одежды в зависимости от характера задач. Прежде чем приступить к исполнению обязанностей, сотрудники обязаны пройти проверку знаний, умений и навыков, необходимых для работы в полицейской функции.

О масштабах кадрового кризиса в МВД неоднократно заявляли официальные лица. Так, министр внутренних дел Владимир Колокольцев 19 февраля на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сообщил, что некомплект личного состава достиг 212 тысяч человек. Особенно остро проблема стоит в патрульно‑постовой службе (не хватает 40% сотрудников), уголовном розыске (30%) и следствии (27%). В 41 регионе дефицит превышает 25% штатного состава, а в 19 районных подразделениях вакантно более половины должностей.