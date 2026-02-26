 
Общество

Жители Бежаницкого округа отмечают 82-ю годовщину освобождения

Жители Бежаницкого округа отмечают 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 февраля. 

В начале 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта вместе с соседними фронтами предприняли крупное наступление, в ходе которого были освобождены тысячи населенных пунктов западных районов Калининской области.

О ходе освобождения Бежаницкого района сводки Совинформбюро тогда сообщали: «25 февраля... наши войска заняли... Межник, Барлаево, Наволоки, Исаково, Бородино, Кладовицы; 26 февраля... наши войска овладели районным центром и крупной железнодорожной станцией Локня, а также... заняли... Чихачево, Шилово, Большие Ляды, Утехино, Морозово, Прокопино, Сергеевская, Сметанино и железнодорожные станции Плотовец, Чихачево, Ашево, Лозовицы, Сущево, Загоскино, Тигощи, Стримовичи... Противник особо упорно оборонялся на железнодорожной станции Чихачево. К исходу дня советские бойцы сломили сопротивление немцев и овладели станцией. Захвачено у противника 26 орудий, 15 складов с боеприпасами, 3 склада с продовольствием, 50 автомашин, крупный обоз с военными материалами и другие трофеи. Взяты пленные».

Бежаницкий район освобождали следующие воинские части 2-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии Попов М. М.): 22-я армия (генерал-лейтенант Юшкевич В. А.); 26-я стрелковая дивизия (подполковник Черепанов К. С.); 319-я стрелковая дивизия (подполковник Уральский Н. М.); 8-я гвардейская стрелковая дивизия (генерал-майор Чернюгов С.С.); 10-я гвардейская армия (генерал Казаков М. И.).

