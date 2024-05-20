«Дневной дозор»: стоит ли упразднять бакалавриат?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему реорганизации высшего образования в России и возвращения к системе специалитетов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
С 2025 года в системе высшего образования понятие «бакалавриат» упразднят. Уже полученные дипломы с такой пометкой сохранят свой вес. А те молодые люди, которые успели поступить в вузы на программы бакалавриата и проходят обучение прямо сейчас, смогут завершить его по старой схеме, без перехода к новой модели. Для всех же остальных со следующего года вместо бакалавриата и магистратуры в вузах будут «высшее образование» и «специализированное высшее». Об этом несколько дней назад на заседании Госдумы заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Зачем это нужно? Как следует из объяснения федеральных чиновников, смысл преобразований в том, чтобы создать некую «новую точку отсчета в развитии национальной системы образования». Ведь ранее эксперты пришли к выводу о том, что подготовка действительно квалифицированных специалистов по ряду специальностей за четыре года (именно столько сейчас учатся бакалавры) невозможна. На этом фоне министр науки и высшего образования призвал перейти на пять-пять с половиной лет обучения.
Нужно сказать, что пилотный проект в ключе новой системы высшего образования уже реализовывают в нескольких вузах России. Однако тревог, сомнений и вопросов по поводу предстоящих перемен у россиян меньше не становится. Болонская система, от которой сейчас стремятся уйти в нашем государстве, была задумана как система единых стандартов обучения, объединяющая вузы разных государств.
И в этой связи отказ от бакалавриата, в первую очередь, воспринимается как отрыв от западной системы образования. Федеральные политологи признают: до этого изменения молодым людям и так было непросто поступить в магистратуру европейского или американского вуза из-за кратно возросших издержек. Теперь такой «ход конём» станет практически невозможным. Несладко придётся и преподавателям… Да, некоторые из них и сейчас регулярно вносят коррективы в учебные программы и планы, но объём «переделок», который обрушится на них после того, как четырёхлетнее обучение превратится в пятилетнее (а то и пяти с половиной-летнее), не идёт с этой работой ни в какое сравнение.
Какие же преимущества у отказа от бакалавриата? А какие у этой идеи ещё могут встретиться «подводные камни»? Об этом — в программе «Дневной дозор».
В Российской империи, а затем и в Советском Союзе всегда существовала самостоятельная система образования. Она была основана на тех задачах, которые стояли перед государством. И в разные периоды с этой системой образования всегда происходили какие-то трансформации, напомнил экс-начальник управления образования Псковской области, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. Он признался, что к грядущим переменам относится позитивно. И подчеркнул, что даже после отказа от бакалавриата, «связывающего» нас с европейской системой образования, молодые люди не лишатся возможности получить качественное образование. Для этого у них останутся российские вузы.
Отказ от «дуэта» бакалавриат-магистратура депутат Псковского областного Собрания, директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова восприняла как большой плюс. Она подчеркнула, что эту реформу нельзя назвать откатом. Правильнее будет назвать процесс возвращением к традициям российского образования. Собеседница призналась, что, по её мнению, сейчас молодые кадры, которые приходят на работу в школы, окончив бакалавриат, не обладают необходимым объемом знаний. А потому будущие учителя, инженерные кадры, IT-специалисты и архитекторы должны получать знания не только для того, чтобы сдавать экзамены, а для того, чтобы понять суть профессии, которую они выбрали.
Тем временем доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман призналась, что отношение к бакалавриату у неё неоднозначное. Ведь по-настоящему система бакалавриата и магистратуры в результате реформ 2000-х годов так и не выстроилась. Однако даже такая «недостроенная модель» уже лучше, чем её отсутствие.
«Наконец-то восторжествовал здравый смысл!» - с такого восклицания ответ на вопрос о необходимости проститься с системой бакалавриата начала председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева. Она призналась, что неоднократно обращалась в образовательные организации, чтобы выяснить, что такое бакалавриат и как работают бакалавры, но получала в ответ лишь удивлённые взгляды.
Наталья Горбачева добавила: переписывание учебных планов, которое последует после отказала от бакалавриата — «не трагедия». Это можно перетерпеть. А навязанную Болонскую систему терпеть уже было нельзя. «Все нормальные преподаватели больше переживают за конечный продукт — за то, насколько подготовленными к работе выходят из стен вуза их студенты», — подчеркнула собеседница.
О реформе высшего образования было заявлено ещё года полтора-два назад, напомнил декан социально-гуманитарного факультета, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков. Он согласился с мнением о том, что уход от Болонской системы затруднит молодёжи поступление в европейские вузы. Впрочем, тот, кто захочет поступить за границу, уверен собеседник, «в любом случае осуществит своё желание».
Не было ничего лучше специалитета, который был в советские годы. Такую точку зрения озвучил кандидат исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ПсковГУ Анатолий Филимонов. Он отметил, что бакалавриат считается неполным высшим образованием, а магистратура изначально задумывалась как ступень для людей, которые планируют дальше пойти в науку. А ещё современное образование, уверен Анатолий Филимонов, не даёт профессии. Оно даёт лишь направление, по которому нужно двигаться. И тем не менее, к отказу от бакалавриата собеседник отнёсся насторожено. Как следует из его слов, на фоне реформы мы можем столкнуться с подменой понятий. Ведь высшее образование всё равно останется многоуровневым.
Фото: ГТРК «Псков»
Абитуриенты 2024 года станут последними, кто поступит по старой системе «бакалавриат-магистратура». Откажутся, вероятно, не только от этой модели высшего образования, но и от обоих терминов. На нашу почву они пришли благодаря Болонской системе образования. А Россия вышла из неё ещё в 2022 году, после начала СВО. Тогда же Совет Федерации назвал эту модель «пылесосом, который активно позволял выкачивать умных людей из страны и отправлять их в ныне недружественные государства».
Несмотря на это, отношение к грядущим переменам у наших сегодняшних собеседников неоднозначное. Эталоном когда-то считалась советская система образования. Но большинство из тех, кто строил её по кирпичикам и сейчас мог бы передать опыт младшим коллегам, уже давно отошли от дел. Кто будет строить? Не получится ли так, что старую модель образования разрушить мы сумеем, а создать достойную замену — нет? Непонятного пока много. Тем временем, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уже к 2026 году новую систему высшего образования хотят расширить на более чем одну тысячу вузов по всей стране.
Светлана Пикалева