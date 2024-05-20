Общество

«Дневной дозор»: стоит ли упразднять бакалавриат?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему реорганизации высшего образования в России и возвращения к системе специалитетов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 2025 года в системе высшего образования понятие «бакалавриат» упразднят. Уже полученные дипломы с такой пометкой сохранят свой вес. А те молодые люди, которые успели поступить в вузы на программы бакалавриата и проходят обучение прямо сейчас, смогут завершить его по старой схеме, без перехода к новой модели. Для всех же остальных со следующего года вместо бакалавриата и магистратуры в вузах будут «высшее образование» и «специализированное высшее». Об этом несколько дней назад на заседании Госдумы заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Зачем это нужно? Как следует из объяснения федеральных чиновников, смысл преобразований в том, чтобы создать некую «новую точку отсчета в развитии национальной системы образования». Ведь ранее эксперты пришли к выводу о том, что подготовка действительно квалифицированных специалистов по ряду специальностей за четыре года (именно столько сейчас учатся бакалавры) невозможна. На этом фоне министр науки и высшего образования призвал перейти на пять-пять с половиной лет обучения.

Нужно сказать, что пилотный проект в ключе новой системы высшего образования уже реализовывают в нескольких вузах России. Однако тревог, сомнений и вопросов по поводу предстоящих перемен у россиян меньше не становится. Болонская система, от которой сейчас стремятся уйти в нашем государстве, была задумана как система единых стандартов обучения, объединяющая вузы разных государств.

И в этой связи отказ от бакалавриата, в первую очередь, воспринимается как отрыв от западной системы образования. Федеральные политологи признают: до этого изменения молодым людям и так было непросто поступить в магистратуру европейского или американского вуза из-за кратно возросших издержек. Теперь такой «ход конём» станет практически невозможным. Несладко придётся и преподавателям… Да, некоторые из них и сейчас регулярно вносят коррективы в учебные программы и планы, но объём «переделок», который обрушится на них после того, как четырёхлетнее обучение превратится в пятилетнее (а то и пяти с половиной-летнее), не идёт с этой работой ни в какое сравнение.

Какие же преимущества у отказа от бакалавриата? А какие у этой идеи ещё могут встретиться «подводные камни»? Об этом — в программе «Дневной дозор».

В Российской империи, а затем и в Советском Союзе всегда существовала самостоятельная система образования. Она была основана на тех задачах, которые стояли перед государством. И в разные периоды с этой системой образования всегда происходили какие-то трансформации, напомнил экс-начальник управления образования Псковской области, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. Он признался, что к грядущим переменам относится позитивно. И подчеркнул, что даже после отказа от бакалавриата, «связывающего» нас с европейской системой образования, молодые люди не лишатся возможности получить качественное образование. Для этого у них останутся российские вузы.

«Я думаю, то, что сегодня происходит в виде отказа от системы бакалавриата — это еще один шаг на пути к выстраиванию национальной системы, возвращению к национальной системе. Потому что в эпоху, когда еще бакалавриата не существовало, было очень много позитивных моментов в системе высшего образования. Которые можно и необходимо использовать в настоящее время. Важно, чтобы в каждой образовательной организации, в каждом вузе были выстроены образовательные программы, которые соответствует потребностям конкретного сектора экономики, конкретного региона, конкретные направления деятельности. Вот это чрезвычайно важно сегодня. Я думаю, что ничего страшного здесь не произойдет. Во первых, такой процесс сегодня, наверное, в большей степени важен для того, чтобы мы развивали свою собственную систему, российскую систему образования, а потом уже думали о каких-то других дополнительных моментах. А кроме того, те, кто хотят получить качественное образование, смогут это сделать, используя все программы в наших российских вузах».

Отказ от «дуэта» бакалавриат-магистратура депутат Псковского областного Собрания, директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова восприняла как большой плюс. Она подчеркнула, что эту реформу нельзя назвать откатом. Правильнее будет назвать процесс возвращением к традициям российского образования. Собеседница призналась, что, по её мнению, сейчас молодые кадры, которые приходят на работу в школы, окончив бакалавриат, не обладают необходимым объемом знаний. А потому будущие учителя, инженерные кадры, IT-специалисты и архитекторы должны получать знания не только для того, чтобы сдавать экзамены, а для того, чтобы понять суть профессии, которую они выбрали.

«Именно специалитет дает более качественное образование, погружение в предмет и в профессию, и при переписывании программ, я думаю, что это будет не так сложно, нужно будет просто брать за основу наработки российской высшей школы, советской высшей школы, которая когда-то давала высокий качественный результат. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что, переходя из бакалавриата в магистратуру, наша молодежь очень часто меняла специальности и профессии. Для меня это тоже очень сомнительное мероприятие, потому что все-таки выбор профессии должен быть глубоким и осознанным. Если же ребенок понял, что он оказался не в той профессии, наверное, ему нужно перепоступать, менять вуз. И третья причина, наверное, то, что при поступлении из бакалавриата в магистратуру бюджетных мест было не много. И очень часто именно вот эта последняя ступень высшего образования была платной. Упраздняя эту историю, я думаю, мы получим хороший результат».

Тем временем доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман призналась, что отношение к бакалавриату у неё неоднозначное. Ведь по-настоящему система бакалавриата и магистратуры в результате реформ 2000-х годов так и не выстроилась. Однако даже такая «недостроенная модель» уже лучше, чем её отсутствие.

«Даже та незаконченная система давала понимание на международном уровне, скажем так, международному образовательному сообществу, понимание, что из себя представляют наши абитуриенты, которые хотели бы поступить в магистратуру в какие-то европейские или не европейские вузы. Вот почему она не выстроена? Потому что так до конца программы не стали понятными. Я сама заканчивала специалитет, но думаю, что сегодня в вузах не осталось уже специалистов, которые способны эффективно перестроить эту систему. Я считаю, что более правильным было бы выстраивать двухуровневую систему: бакалавриат и магистратура. И неважно, как бы мы это назвали, чтобы это действительно давало возможность студентам более широко выбирать продвижение в направлении высшего образования, нежели отгораживаться от всего мира, возрождая мало кому понятную схему».

«Наконец-то восторжествовал здравый смысл!» - с такого восклицания ответ на вопрос о необходимости проститься с системой бакалавриата начала председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева. Она призналась, что неоднократно обращалась в образовательные организации, чтобы выяснить, что такое бакалавриат и как работают бакалавры, но получала в ответ лишь удивлённые взгляды.

«И прямо говорили: "Мы не знаем, кто такой бакалавр. Как он должен действовать?" Поскольку не знают, с какой стороны к ученику подойти. Мы в профсоюзе неоднократно поднимали вопрос, почему педагогическая магистратура для бакалавров должна быть платной, если мы заинтересованы в том, чтобы у нас были учителя? Поэтому я считаю, что это было несерьезно. Это была дань моде, дань Западу и бакалавра в такой профессии, как педагог бакалавриата, на мой взгляд, вообще не должно быть. Я считаю, это все быстро восстановится. Во-первых, педагоги с опытом передадут опыт. Ну и куда? Никуда эти программы не делись, будет перестройка, я надеюсь, она будет все-таки созидательная. И, на мой взгляд, преподаватели заинтересованы будут как раз в том, чтобы их студенты получали более капитальные серьезные знания».

Наталья Горбачева добавила: переписывание учебных планов, которое последует после отказала от бакалавриата — «не трагедия». Это можно перетерпеть. А навязанную Болонскую систему терпеть уже было нельзя. «Все нормальные преподаватели больше переживают за конечный продукт — за то, насколько подготовленными к работе выходят из стен вуза их студенты», — подчеркнула собеседница.

О реформе высшего образования было заявлено ещё года полтора-два назад, напомнил декан социально-гуманитарного факультета, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков. Он согласился с мнением о том, что уход от Болонской системы затруднит молодёжи поступление в европейские вузы. Впрочем, тот, кто захочет поступить за границу, уверен собеседник, «в любом случае осуществит своё желание».

«Возвращаемся к более привычной для нас модели. Она в свое время была многие годы апробирована, и многие поколения на ней выросли. Но что касается той модели, которая использовалась последние годы, она носит заимствованный, западный характер, в ней есть плюсы и минусы. Но жизнь показала, что та модель, которая была ранее, более нам понятна, приемлема. Потому что в общественном сознании, да и в среде значительной части людей - будущих бакалавров, есть сомнения в том, что такое специализированное образование. После него нужно еще и дальше учиться в магистратуре. Теперь таких вопросов будет меньше. Да, теперь будем вынуждены заниматься работой, связанной с переделкой учебных программ. Но это в большей мере будет касаться формальных вещей. Что касается содержательной части, то ученые дисциплины, конечно, все равно будут содержать тот необходимый объем содержательного блока, вспомогательного учебно-методического блока, который был и ранее».

Не было ничего лучше специалитета, который был в советские годы. Такую точку зрения озвучил кандидат исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ПсковГУ Анатолий Филимонов. Он отметил, что бакалавриат считается неполным высшим образованием, а магистратура изначально задумывалась как ступень для людей, которые планируют дальше пойти в науку. А ещё современное образование, уверен Анатолий Филимонов, не даёт профессии. Оно даёт лишь направление, по которому нужно двигаться. И тем не менее, к отказу от бакалавриата собеседник отнёсся насторожено. Как следует из его слов, на фоне реформы мы можем столкнуться с подменой понятий. Ведь высшее образование всё равно останется многоуровневым.

Фото: ГТРК «Псков»

«Пока не ясно ничего. Ведь, может, дело кончится тем, что термин бакалавриат каким-то другим заменят. Но смысл в том, как я понял, что образование все равно остается многоуровневым. То есть возврата к классическому, советскому образованию, в общем-то, такая форма не предполагает. Я боюсь, как бы дело не кончилось вообще окончательным развалом этого образования, ведь захотят сэкономить на этой реорганизации. Где же экономить, как не на образовании? Когда этот проект будет, можно будет более четко что-то сказать. Ну и, конечно, этот проект реорганизации должны готовить не чиновники, а специалисты, работники высшей школы. Всероссийский союз ректоров, где очень опытные люди заседают. Вот тогда можно на что-то позитивное надеяться. А если это опять очередная реорганизация для формы, то ничего хорошего ожидать не придется».

Абитуриенты 2024 года станут последними, кто поступит по старой системе «бакалавриат-магистратура». Откажутся, вероятно, не только от этой модели высшего образования, но и от обоих терминов. На нашу почву они пришли благодаря Болонской системе образования. А Россия вышла из неё ещё в 2022 году, после начала СВО. Тогда же Совет Федерации назвал эту модель «пылесосом, который активно позволял выкачивать умных людей из страны и отправлять их в ныне недружественные государства».

Несмотря на это, отношение к грядущим переменам у наших сегодняшних собеседников неоднозначное. Эталоном когда-то считалась советская система образования. Но большинство из тех, кто строил её по кирпичикам и сейчас мог бы передать опыт младшим коллегам, уже давно отошли от дел. Кто будет строить? Не получится ли так, что старую модель образования разрушить мы сумеем, а создать достойную замену — нет? Непонятного пока много. Тем временем, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уже к 2026 году новую систему высшего образования хотят расширить на более чем одну тысячу вузов по всей стране.

Светлана Пикалева