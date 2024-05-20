Общество

Наказать за ложный вызов скорой медпомощи практически невозможно – Денис Сачков

Оштрафовать злоумышленников, которые осуществляют ложный вызов скорой медпомощи, практически невозможно. Об этом главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Способов наказать за ложный вызов скорой медицинской помощи не существует, и порой мы даже не находим на месте вызывающего. К сожалению, такое есть. За прошлый год таких вызовов было 2%. Вроде немного, но в году скорая обслуживает около 230 тысяч вызовов, и 2% – это значительное количество», - рассказал Денис Сачков.

Несмотря на существование штрафов за ложный вызов, на практике наказать злоумышленника практически невозможно, добавил он.