Общество

Учения по ликвидации пожара на сцене прошли в псковском колледже искусств

Пожарно-тактические учения с участием сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона города Пскова прошли на территории Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

По легенде, в результате аварийного режима работы электропроводки в закулисном пространстве зрительного зала произошло короткое замыкание с последующим горением занавеса, оборудования сцены и переходом на зрительный зал. Дым начал быстро распространяться по залу и прилегающим помещениям. Создалась угроза учащимся и персоналу колледжа.

Сработавшая пожарная сигнализация запустила систему автоматического оповещения о необходимости эвакуации из здания.

Для ликвидации пожара были направлены силы и средства дежурных караулов пожарно-спасательных частей и службы пожаротушения.

В ходе учений осуществлено спасение всех 10 условных пострадавших и эвакуация 82 человек. Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

Всего в учениях было задействовано 6 единиц техники и 30 человек личного состава.