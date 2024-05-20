Общество

Пациенты жалуются на проблемы с доступностью зарубежных препаратов от рака груди

В Межрегиональном общественном «Движении против рака» сообщили о поступлении жалоб на нехватку онкопрепаратов «Пикрэй» от швейцарской компании Novartis и «Абраксан» от американской Bristol Myers Squib. Аналогичные обращения поступают и в службу помощи онкологическим пациентам «Ясное утро».

Оба препарата не вошли в схемы лечения на 2024 год, которые финансируются за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. При этом годом ранее лекарства в этих схемах присутствовали, пишут «Известия».

Во Всероссийском союзе пациентов ситуацию с исключением препаратов «Абраксан» и «Пикрэй» из схем связали с отсутствием лекарств в перечне жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В организации отметили, что непопадание лекарств в список ЖНВЛП приводит к снижению доступности терапии.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, аналогов этим зарубежным препаратам нет.

Но заведующая отделом лекарственного лечения злокачественных новообразований Медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба Наталья Фалалеева заверила, что «сегодня на рынке есть необходимые препараты, а врачам доступны современные варианты лекарственного лечения».

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов также сообщил, что в ближайшее время дефицита препаратов «Абраксан» и «Пикрэй» не предвидится. По его словам, на складах дистрибьюторов еще есть остатки обоих препаратов и пока поводов для беспокойства нет.