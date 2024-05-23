Общество

Японский колонофиброскоп получила псковская детская областная больница

Новый колонофиброскоп марки Pentax получила Псковская детская областная клиническая больница благодаря целевым средствам и слаженной работе администрации больницы и комитета по здравоохранению Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская детская областная клиническая больница

«Колонофиброскоп Pentax FC-38LV — это медицинский прибор, предназначенный для диагностики и лечения заболеваний толстой кишки. Он обладает высококачественной фиброоптической системой, обеспечивающей яркое и равномерное освещение операционного поля. Благодаря увеличенной длине рабочего тубуса и широкому инструментальному каналу, этот колонофиброскоп предоставляет большие диагностические и операционные возможности», - отметили в больнице.

Pentax Medical - японская компания, одна из лидеров рынка эндоскопического медицинского оборудования на протяжении многих десятилетий. Основанное в 1919 году предприятие на данный момент имеет глобальную сеть научно-исследовательских центров разработок в Японии, Европе и США.

Колоноскопия — это медицинский эндоскопический лечебно-диагностический метод, который позволяет врачу осмотреть и оценить состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью эндоскопа. Этот метод используется для диагностики воспалительных заболеваний кишки (например, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона), подслизистых и эпителиальных

новообразований (полипы, опухоли), дивертикулёза и некоторых других состояний. Во время колоноскопии можно провести биопсию, удалить новообразования, установить стенты, извлечь инородные предметы и выполнить другие манипуляции.