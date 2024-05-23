Общество

Следователь провел правовой урок для учащихся псковского лицея

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области Андрей Мазуров провел правовой урок для учащихся 8 класса Погранично-таможенно-правового лицея в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Офицер рассказал школьникам основные аспекты привлечения несовершеннолетних к уголовной и административной ответственности, о формах и способах вовлечения подростков в преступную деятельность через сеть Интернет, а также о необходимости соблюдения правил безопасности на улице и дома в период летних каникул.

В завершение встречи школьники поблагодарили сотрудника ведомства и педагогов за интересную и познавательную беседу.

Коме того, выступающий напомнил, что в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оперативного получения сообщений о происшествиях с их участием и принятия эффективных мер реагирования в следственном управлении организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности» по номеру: 8-910-731-00-12 или по короткому номеру: 123.

Данная телефонная линия позволяет незамедлительно реагировать на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, оперативно предпринимать адекватные меры реагирования, координировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.

На телефонную линию могут обратиться как сами дети, так и их родители либо лица, их замещающие, а также любой гражданин, обладающий информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего ребенка.