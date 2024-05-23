Следователь провел правовой урок для учащихся псковского лицея

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области Андрей Мазуров провел правовой урок для учащихся 8 класса Погранично-таможенно-правового лицея в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области
Офицер рассказал школьникам основные аспекты привлечения несовершеннолетних к уголовной и административной ответственности, о формах и способах вовлечения подростков в преступную деятельность через сеть Интернет, а также о необходимости соблюдения правил безопасности на улице и дома в период летних каникул.
В завершение встречи школьники поблагодарили сотрудника ведомства и педагогов за интересную и познавательную беседу.
Коме того, выступающий напомнил, что в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оперативного получения сообщений о происшествиях с их участием и принятия эффективных мер реагирования в следственном управлении организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности» по номеру: 8-910-731-00-12 или по короткому номеру: 123.
Данная телефонная линия позволяет незамедлительно реагировать на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, оперативно предпринимать адекватные меры реагирования, координировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.
На телефонную линию могут обратиться как сами дети, так и их родители либо лица, их замещающие, а также любой гражданин, обладающий информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего ребенка.