Общество

Две тысячи елей высадили у псковского вокзала в рамках «Марафона зелёных дел»

Жителей Псковской области приглашают стать участниками всероссийской экологической акции «Марафон зелёных дел». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Присоединиться к акции можно в следующих форматах:

провести в своём муниципалитете юннатский субботник,

посадить деревья в рамках акции «Сад памяти»,

провести в школах и других учебных заведениях экоуроки и мастер-классы,

собрать экскурсию на объекты по обращению с ТКО,

стать организатором или участником благотворительной акции и фестиваля,

собрать коллег и провести для них деловую экологическую игру.

«Это важная акция, направленная на экопросвещение школьников и студентов, чтобы развивать экологический патриотизм у молодого поколения. Псковские активисты уже присоединились к всероссийскому марафону, став амбассадорами зелёного движения: в рамках "Марафона зеленых дел" высадили две тысячи елей у железнодорожного вокзала. К мероприятию подключились волонтеры ресурсного центра добровольчества, сотрудники железнодорожного вокзала, активисты общественных организаций и просто неравнодушные жители города», - рассказали в центре.

Принять участие в «Марафоне зелёных дел» может любой желающий, для этого нужно выбрать для себя удобный формат, собрать единомышленников и сделать очередной шаг к бережному отношению к природе. Подробная информация об акции и участии в ней доступна на сайте.