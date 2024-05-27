Общество

Шиншиллу из Латвии не впустили в РФ на границе в Псковской области

Ввоз шиншиллы запретили на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В пункте пропуска Шумилкино инспектор Россельхознадзора провел ветеринарный контроль шиншиллы, перевозимой в автотранспортном средстве из Латвии в Тверь для личного пользования.

В соответствии с указаниями Россельхознадзора, с 2 июня 2022 года запрещен ввоз, а также транзит по территории Евразийского экономического союза любых грызунов, за исключением лабораторных животных, а также грызунов для карантинирования и дальнейшего содержания в зоопарках, зоосадах, цирках и зоотеатрах.

Ввоз шиншиллы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Животное вернули на сопредельную территорию.