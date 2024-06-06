Общество

Устную часть ЕГЭ по английскому языку и информатику сдают псковские школьники

Устную часть единого государственного экзамена по иностранному языку и ЕГЭ по информатике сдают выпускники Псковской области 7-8 июня.

Иностранный язык — предмет, по которому ЕГЭ можно сдавать по выбору. В Псковской области в этом году на сдачу ЕГЭ по английскому языку зарегистрировали 237 человек. По одному школьнику выбрали для сдачи ЕГЭ немецкий, французский и китайский языки. Испанский язык не выбрал никто.

Экзамен по иностранному языку состоит из письменной части и устной, которые проводятся в разные дни. Письменный экзамен школьники напишут 11 июня. Устную часть в регионе продолжат сдавать завтра, 8 июня.

На сдачу ЕГЭ по информатике в регионе заявился 361 школьник. Сдача этого экзамена также продолжится завтра, 8 июня.

Всего в этом году ЕГЭ в Псковской области сдают 2 472 человека. Для проведения экзаменов подготовлено 33 пункта, оборудованных системами онлайн-видеонаблюдения.

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Напомним, основной период ЕГЭ стартовал в России 23 мая и пройдет до 5 июля. Экзамены сдадут около 700 тысяч выпускников.

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Выпускники смогут пересдать один экзамен ЕГЭ уже в 2024 году. Такое нововведение анонсировал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.