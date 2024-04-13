Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2024 году

Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ 2024 года, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«Изменения внесены в связи с реализацией инициативы, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию, об организации возможности пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и об использовании результата пересдачи экзамена при приеме на обучение в вузы в год проведения этого экзамена», - объяснили в пресс-службе Рособрнадзора.

Выпускники смогут пересдать один экзамен ЕГЭ уже в 2024 году. Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам проведут 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам - 5 июля.

Кроме того, в расписаниях скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, чтобы выпускники успели получить результаты и решить, необходима ли им пересдача, и какой предмет для пересдачи выбрать.

Сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая – по русскому языку, 31 мая – по математике базового и профильного уровней, при этом в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня. 4 июня в обновленном расписании предусмотрено проведение ЕГЭ по обществознанию и физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.