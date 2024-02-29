Общество

ЕГЭ разрешат пересдавать до конца приемной кампании в вузы

ЕГЭ в России могут разрешить пересдавать до конца приемной кампании в вузы, такое предложение президент России Владимир Путин озвучил в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю дать выпускникам второй шанс: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы», - сказал Путин.

Глава государства также отметил, что учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной.