Общество

Особый противопожарный режим установили в Куньинском районе

Особый противопожарный режим установлен с 27 мая на территории Куньинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: Telegram-канал МЧС Псковской области

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание: «В период особого противопожарного режима действует ограничение на использование открытого огня, а также использование мангалов в парках. Категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках!»

В период действия особого противопожарного режима нарушители штрафуются. При этом размеры штрафов увеличены: для граждан - до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч рублей, юридических - до 800 тысяч рублей. В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.