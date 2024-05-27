Общество

Новгородская делегация прибыла в Псковскую область для обмена опытом в области муниципального самоуправления

В Псковскую область с рабочим визитом прибыла делегация Новгородской области для обмена опытом в области муниципального самоуправления. В понедельник, 27 мая, в ходе семинара представители обоих регионов обсудили актуальные вопросы деятельности и развития органов МСУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова поблагодарила коллег за возможность обсудить ключевые для развития муниципалитетов вопросы. Она отметила схожесть Псковской и Новгородской областей, в том числе в системе организации местного самоуправления. Вместе с тем Елена Тимашова поблагодарила коллег за действенную помощь, которую соседний регион оказал Псковской области на старте муниципальной реформы.

В Псковской области создано 8 муниципальных округов, еще 5 муниципальных образований находятся в стадии перехода. В начале мая текущего года на внеочередной сессии областного Собрания приняты законы, определяющие статус этих вновь образованных муниципальных образований. О том, как прошла муниципальная реформа и каковы первые ее результаты, поделились главы Пыталовского и Новоржевского муниципальных округов.

О преимуществах, которые получили жители территорий Новгородчины, принявшие решение о переходе к форме муниципального округа, рассказал председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Евгений Шаваев. Это, в первую очередь, — дополнительные, ранее недоступные особенно небольшим населенным пунктам программы развития.

В рамках семинара особое внимание было уделено теме сохранения кадров в сфере МСУ, а также вопросам повышения квалификации и поддержки молодых специалистов. Кроме того, речь зашла о работе муниципальных ассоциаций двух регионов, о деятельности ТОСов и повышении самоуправленческой активности населения в решении вопросов местного значения.

Представители Псковской и Новгородской областей обсудили вопросы взаимодействия в ключевых для местного управления направлениях деятельности и договорились о дальнейшем обмене опытом в рамках межрегионального сотрудничества.

Отметим, новгородская делегация продолжит работу в Псковской области в течение двух дней. В программе визита также — посещение Опочецкого муниципального округа и знакомство с практиками работы этого муниципального образования.