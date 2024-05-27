Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
топ заведений для выпускников
день победы великие луки
места для выпускного
где в Пскове получить права
дело ФАПное
ENERGY кешбэк-игра
Оплата проезда телефоном
кадры решают всё
Кабельный потенциал
ковать кадры пока горячо
ПЭМЗ ищет сотрудников
взгляд в будущее ИТ в образовании
гастрофест «Моя еда»
творог правда и мифы
как заработать на недвижимости?
 
 
 
ещё Общество 27.05.2024 17:000 Аномальная жара ожидается в Псковской области 27.05.2024 18:300 Шиншиллу из Латвии не впустили в РФ на границе в Псковской области 27.05.2024 17:530 Облсовпроф передал минеральную воду «Хиловская» членам отряда «Дружина» 27.05.2024 17:320 В Псковской области стартовала региональная смена «Содружество орлят России» 27.05.2024 17:080 Новгородская делегация прибыла в Псковскую область для обмена опытом в области муниципального самоуправления 27.05.2024 17:000 Аномальная жара ожидается в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 22.05.2024 07:386 Градсовет Пскова одобрил проект строительства гостиницы на улице Кузнецкой 20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу 21.05.2024 18:338 В отношении Александра Грацкого возбудили новое дело о получении взятки 23.05.2024 15:570 Следователи опубликовали видео с места трагедии в Малой Гоголевке 23.05.2024 11:520 Рабочего намотало на буровой шнек и разорвало в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области стартовала региональная смена «Содружество орлят России»

27.05.2024 17:32|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие региональной смены «Содружество орлят России» состоялось в Центре выявления и поддержки одаренных детей «Вега» в понедельник, 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Около 50 школьников из Локнянского муниципального округа и Островского района приехали на смену. На первую смену попали классы, кто успешно прошел конкурсный отбор, организованный комитетом по образованию Псковской области и центром «Вега». Вторая смена предназначена для победителей регионального этапа федерального отбора программы «Содружество орлят России». Планируется, что вторая смена соберет также порядка 50 ребят.

На линейке ребят поприветствовала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигатор детства» Юлия Колбасова. «Здесь собрались самые лучшие орлята Псковской области. Вас ждет насыщенная и интересная программа. Выполняйте все задания и активно участвуйте во всем. Самое главное — поближе познакомьтесь друг с другом», — обратилась Юлия Колбасова к орлятам.

Куратор программы «Орлята России» в Псковской области Екатерина Архипова отметила возросшее количество участников программы. Если в начале учебного года насчитывалось около 300 орлят, то сейчас в регионе в это движение входят уже порядка 10 тыс. ребят. На торжественном открытии юные орлята представили себя. Они дружно произнесли имя и девиз отрядов. Программа смены разнообразна — каждый день для детей предусмотрены различные активности с учетом их возраста.

Добавим, «Орлята России» - проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Программа разработана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Он ориентирован на формирование социально значимых качеств личности обучающихся и ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие. Организаторами программы «Содружество Орлят России» выступают Министерство просвещения РФ, ВДЦ «Орленок» и Росдетцентр.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 24 человека
27.05.2024, 18:430 Турнир по футболу между «Дружиной», центром «Воин» и Псковской епархией. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.05.2024, 18:400 Более 450 спортсменов боролись за Кубок города Пскова по карате 27.05.2024, 18:300 Шиншиллу из Латвии не впустили в РФ на границе в Псковской области 27.05.2024, 18:180 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Мусорный разрыв» в Псковской области – каким будет переходный период в сфере ТКО?
27.05.2024, 18:000 Два велосипеда разыграют в Пскове 27.05.2024, 17:530 Облсовпроф передал минеральную воду «Хиловская» членам отряда «Дружина» 27.05.2024, 17:491 Съемки короткометражного фильма Камиля Хардина «Алиса» пройдут в Пскове 27.05.2024, 17:450 Великолучанин сел за руль нетрезвым и попался полицейским
27.05.2024, 17:370 Игорь Иванов: Интернет не заменит библиотекарей 27.05.2024, 17:320 В Псковской области стартовала региональная смена «Содружество орлят России» 27.05.2024, 17:210 Четыре улицы в Великих Луках обесточат 28 мая для ремонтных работ 27.05.2024, 17:140 Рейтингомер: новое «дело Грацкого», крайний за мусорный коллапс и декольтированная политреклама
27.05.2024, 17:080 Новгородская делегация прибыла в Псковскую область для обмена опытом в области муниципального самоуправления 27.05.2024, 17:000 Аномальная жара ожидается в Псковской области 27.05.2024, 16:480 Двух абонентов в частном секторе Пскова отключили от газоснабжения за долги 27.05.2024, 16:450 Молодой артист из Оренбурга вошел в труппу великолукского театра
27.05.2024, 16:400 Большинство респондентов ПЛН проведут летний отпуск дома 27.05.2024, 16:350 Железнодорожный переезд по улице Мелиораторов в Великих Луках будет закрыт с 30 на 31 мая 27.05.2024, 16:320 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 мая 27.05.2024, 16:240 Александр Козловский передал в сельские библиотеки книги своих детей
27.05.2024, 16:170 Особый противопожарный режим установили в Куньинском районе 27.05.2024, 16:090 Польша вводит ограничения на передвижения российских дипломатов 27.05.2024, 16:020 Более 20 человек пострадали в авариях на псковских дорогах за неделю 27.05.2024, 15:520 Билеты на спектакль на плотах можно получить в Псковской областной филармонии с 28 мая
27.05.2024, 15:430 «Беседка»: Андрей Ермаков о последних звонках, ЕГЭ и флагманской школе. ВИДЕО 27.05.2024, 15:420 Многодетного отца в Псковском районе осудили за угрозу убить мать кочергой 27.05.2024, 15:410 Цены на клубнику выросли в два раза из-за весенних заморозков 27.05.2024, 15:290 Более 250 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю
27.05.2024, 15:230 Великолучанку приговорили к исправительным работам за неуплату более 700 тысяч своему ребенку 27.05.2024, 15:100 «Беседка»: «Мусорный разрыв» в Псковской области – каким будет переходный период в сфере ТКО? 27.05.2024, 15:100 Ozon изменил правила работы с продавцами 27.05.2024, 15:041 Власти назвали число самозанятых в Псковской области
27.05.2024, 14:590 «Постскриптум»: Дни Псковской области в Совфеде и надо ли избавляться от советской топонимики? ВИДЕО 27.05.2024, 14:470 Турнир по футболу между «Дружиной» и епархией проходит в Пскове 27.05.2024, 14:460 Итоги конкурса «Талантливые и перспективные» подвели в Псковской областной библиотеке 27.05.2024, 14:400 Житель Невеля обокрал мать своей сожительницы и отправился в колонию
27.05.2024, 14:332 Игоря Савицкого признали заслуженным работником пивоваренной отрасли России 27.05.2024, 14:291 Причиной ДТП на улице Коммунальной в Пскове стал проезд на запрещающий сигнал светофора 27.05.2024, 14:280 Житель Бежаницкого района придумал историю о хищении паспорта и попал под суд 27.05.2024, 14:270 Пересдача ЕГЭ будут проходить в резервные дни - Андрей Ермаков
27.05.2024, 14:190 Алкоголь не будут продавать в Псковской области в ближайшую субботу 27.05.2024, 14:120 Фрукты и ягоды могут подорожать из-за майских заморозков 27.05.2024, 14:100 «ГорДозор»: Итоги заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения. ВИДЕО 27.05.2024, 14:070 Работы по возведению флагманской школы в Борисовичах могут начаться уже осенью - Андрей Ермаков
27.05.2024, 13:590 Две библиотеки Псковской области отмечены грамотами комитета по культуре 27.05.2024, 13:550 Грозы и дожди прогнозируют в Псковской области 28 мая 27.05.2024, 13:510 Более 5 млн рублей перевела мошенникам жительница Себежского района 27.05.2024, 13:430 Более 80 выставок из «Михайловского» откроются по России и миру в год 225-летия Пушкина
27.05.2024, 13:360 Автомобили Ford и Renault столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 27.05.2024, 13:262 Сергей Пайст: Регоператором по обращению с ТКО должна быть организация с государственным участием 27.05.2024, 13:180 Фестиваль «Моя еда» в Пскове посетили около шести тысяч человек 27.05.2024, 13:170 Виктор Остренко: Библиотеки создаются людьми, любящими литературу
27.05.2024, 13:080 Самые популярные предметы для сдачи ГИА в этом году назвал Андрей Ермаков 27.05.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Дни Псковской области в Совфеде и надо ли избавляться от советской топонимики? 27.05.2024, 12:590 Псковские библиотекари принимают поздравления с профессиональным праздником 27.05.2024, 12:560 Жилой дом сгорел в пушкиногорской деревне из-за аварийного режима работы электросети
27.05.2024, 12:530 Псковский бизнес может получить современную технику по подписке 27.05.2024, 12:500 Сварщик из Пскова занял второе место на конкурсе профмастерства в Петербурге 27.05.2024, 12:390 СДЭК из-за сбоя приостановил прием и выдачу посылок в ПВЗ 27.05.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об итогах заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения
27.05.2024, 12:291 Барьерные ограждения мостов окрашивают в Пскове 27.05.2024, 12:250 «Постскриптум»: Дни Псковской области в Совфеде и надо ли избавляться от советской топонимики? 27.05.2024, 12:130 Президент Эстонии пригрозил России 27.05.2024, 12:070 Две тысячи елей высадили у псковского вокзала в рамках «Марафона зелёных дел»
27.05.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Андрей Ермаков о последних звонках, ЕГЭ и флагманской школе 27.05.2024, 11:521 МИД и Минюст предложили снять с «Талибана»* статус террористической организации 27.05.2024, 11:420 Псковский губернатор поздравил библиотекарей с профессиональным праздником 27.05.2024, 11:320 Почти 10 га земли выгорело в Псковской области на выходных
27.05.2024, 11:210 Молодёжный форум «Воздух» впервые пройдет в Великих Луках 27.05.2024, 11:110 Арт-челлендж для юных музыкантов и художников провёл колледж искусств в Себеже 27.05.2024, 11:000 Журналисты «Гражданской прессы» организовали сбор книг для сельских библиотек 27.05.2024, 10:530 Ещё одна «библиотечная» автобусная остановка появилась в Пскове
27.05.2024, 10:461 Бывшую голубятню подожгли на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 27.05.2024, 10:390 «ГорДозор»: Итоги заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 27.05.2024, 10:390 Автомобили Hyundai и Kia горели ночью на Завеличье 27.05.2024, 10:340 Псковская область получит 750 млн рублей на обновление автобусного парка 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru