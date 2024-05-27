Общество

В Псковской области стартовала региональная смена «Содружество орлят России»

Торжественное открытие региональной смены «Содружество орлят России» состоялось в Центре выявления и поддержки одаренных детей «Вега» в понедельник, 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Около 50 школьников из Локнянского муниципального округа и Островского района приехали на смену. На первую смену попали классы, кто успешно прошел конкурсный отбор, организованный комитетом по образованию Псковской области и центром «Вега». Вторая смена предназначена для победителей регионального этапа федерального отбора программы «Содружество орлят России». Планируется, что вторая смена соберет также порядка 50 ребят.

На линейке ребят поприветствовала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигатор детства» Юлия Колбасова. «Здесь собрались самые лучшие орлята Псковской области. Вас ждет насыщенная и интересная программа. Выполняйте все задания и активно участвуйте во всем. Самое главное — поближе познакомьтесь друг с другом», — обратилась Юлия Колбасова к орлятам.

Куратор программы «Орлята России» в Псковской области Екатерина Архипова отметила возросшее количество участников программы. Если в начале учебного года насчитывалось около 300 орлят, то сейчас в регионе в это движение входят уже порядка 10 тыс. ребят. На торжественном открытии юные орлята представили себя. Они дружно произнесли имя и девиз отрядов. Программа смены разнообразна — каждый день для детей предусмотрены различные активности с учетом их возраста.

Добавим, «Орлята России» - проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Программа разработана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Он ориентирован на формирование социально значимых качеств личности обучающихся и ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие. Организаторами программы «Содружество Орлят России» выступают Министерство просвещения РФ, ВДЦ «Орленок» и Росдетцентр.