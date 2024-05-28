Общество

Кинологи псковского управления ФСИН успешно выступили на чемпионате в Московской области

Кинологи псковского управления ФСИН успешно выступили на чемпионате ФСИН России в Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В этом году соревнования лучших кинологов уголовно-исполнительной системы проходили в деревне Ястребки Одинцовского района Московской области. Участие в мероприятии приняли представители кинологических служб 53 команд территориальных органов УИС вместе с четвероногими напарниками.

Псков представляли начальник кинологического отделения СИЗО-2 Анжелика Алексеева со служебной собакой Рокси (поиск наркотических веществ), старший инструктор-кинолог СИЗО-1 Полина Иванова со служебной собакой Гепард (поиск взрывчатых веществ) и инструктор-кинолог отдела по конвоированию Николай Брык со служебной собакой общерозыскного профиля по кличке Изма.

На протяжении пяти дней лучшие в своей профессии кинологи и их помощники по службе демонстрировали судейской коллегии навыки и умения. Соревнования проходили по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ». В ходе мероприятия кинологические дуэты показали высокий класс мастерства и волю к победе.

По итогам чемпионата команда Псковской области в своей подгруппе (среди территориальных органов численностью до 3 тыс. человек) заняла 8 место из 34 и стала лучшей среди команд Северо-Западного федерального округа. Отличные показатели в выполнении отдельных нормативов продемонстрировали: Полина Иванова вместе со служебной собакой Гепард - первое место в поиске взрывчатых веществ в отдельно стоящем предмете, Николай Брык в тандеме с Измой - лидеры в обыске транспортного средства.

Отдельного внимания в рамках чемпионата заслуживает работа начальника кинологического отделения СИЗО-1 города Пскова Ольги Гребешковой. Она вошла в число судейской бригады.