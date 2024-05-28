Общество

Решить кадровые вопросы работодателям региона поможет портал «Работа в России»

Работодатели Псковской области на портале «Работа в России» могут разместить не только свободные вакансии, но и предложения о заключении договоров на целевое обучение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для сторон, предлагающих вакансии, это возможность эффективно решить кадровые вопросы и привлечь специалистов нужного профиля. Для студентов и абитуриентов – это гарантия трудоустройства, возможность практической подготовки на предприятии и меры поддержки во время обучения.

С 1 мая в России вступили в силу новые правила целевого обучения. Одним из важных нововведений стало появление общего сервиса для поиска предложений работодателей. Теперь абитуриентам не нужно искать информацию по сайтам и обзванивать предприятия. Все данные представлены на портале «Работа в России».

«Работа в России» — федеральная государственная информационная система, проект Федеральной службы по труду и занятости, реализуемый в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». На единой платформе содержится информация о предприятиях, готовых заключить договор на целевое обучение, а также о том, какие меры поддержки готов оказать конкретный заказчик и какие требования он предъявляет к абитуриенту. Все услуги портала предоставляются бесплатно.

«Спрогнозировать кадровую потребность работодателям на несколько лет не так уж и просто. Целевое обучение уже давно стало известным механизмом решения кадровых вопросов. Благодаря платформе "Работа в России"процесс получения целевого направления станет более понятным и прозрачным как для работодателя, так и для абитуриента, а платформа станет местом встречи заинтересованных сторон», – прокомментировала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Чтобы создать предложение о заключении целевого договора, работодателю необходимо авторизоваться на портале «Работа в России». С подробной инструкцией сервиса можно ознакомиться по ссылке.

Консультации по работе на портале «Работа в России» для работодателей и соискателей из Псковской области окажут главный специалист отдела активной политики занятости населения областного центра занятости населения Антон Кустов: 8(8112) 66-09-04 и руководитель Молодежного кадрового центра Псковской области Николай Морозов: 8 (953) 254-60-65.