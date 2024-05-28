Общество

Псковский облсовпроф закупил пилы и медикаменты на нужды СВО

Псковский областной совет профессиональных союзов совместно с членскими организациями продолжает поддержку участников специальной военной операции. Очередную партию гуманитарной помощи приобрели на пожертвования, собранные в рамках первомайских акций профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Приобретены торцовочные пилы, шуруповёрты, болгарки и расходные материалы, бензопилы, газовые баллоны и ручной инструмент. Профсоюзные здравницы для бойцов СВО традиционно закупили медикаменты и минеральную воду. Груз передали во вторую отдельную бригаду спецназа и в МП 12706.

«Профсоюзы были, есть и будут со своими людьми, Отечеством!» – прокомментировал передачу председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.