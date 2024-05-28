Общество

Три студентки борются за звание «Студент года» в финале конкурса в Великих Луках

В управлении образования администрации города Великие Луки стартовал финал конкурса «Студент года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской городской Думе.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

В этом году за звание «Студент года» борются три конкурсантки: студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Яна Стрелецкая, студентка филиала Университета путей сообщения Полина Макова и студентка Великолукского медицинского колледжа Елизавета Шабанова.

Перед началом мероприятия заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев пожелал всем участникам успехов в предстоящем конкурсе.

«Великие Луки – это крупный образовательный центр, в котором работают учреждения высшего и среднего профессионального образования. Поэтому конкурс "Студент года" всегда проходит интересно и динамично, помогая выявлять самых энергичных, инициативных, трудолюбивых и патриотичных представителей молодого поколения», - отметил Сергей Гусев и пожелал каждой конкурсантке показать все свои таланты и умения, чтобы добиться поставленных целей.

Студенткам предстоит пройти несколько испытаний по различным направлениям, чтобы стать признанным лидером студенческого сообщества Великих Лук.