Общество

Корова погибла в Пушкиногорском районе из-за атаки мошек

Корова погибла в Пушкиногорском районе из-за атаки мошек. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

Фото из архива ПЛН

«Был такой случай в Пушкиногорском районе еще две недели назад. Симулидотоксикоз случается обычно в весенний период, когда мошки распространены повсеместно, они нападают на животных. Когда корова пришла с поля, было все нормально, потом развился анафилактический шок. Утром увидели, что корова заболела, но было уже поздно. В целом, если обратиться к специалистам вовремя, животных выхаживают, но лучшее решение здесь — профилактика», - рассказал председатель профильного комитета Валерий Удалов.

Он пояснил, что инцидент произошел на окраине городского поселения Пушкинские Горы в личном подсобном хозяйстве.

Валерий Удалов посоветовал фермерам, которые держат коров, использовать репелленты, отпугивающие мошек. «Лечение есть, но лучше — профилактика, можно использовать репелленты. Лучше брать отпугивающие препараты на основе гвоздичного масла или чайного дерева. Есть и репелленты химического синтеза. В целом в ветеринарных аптеках предложат, сейчас есть множество средств. Можно обработать как животное, так и помещение», - продолжил председатель комитета.

Также он рекомендовал обратить внимание на время выпаса и не выгонять животных на пастбище в заболоченных, низменных и заросших кустарником местах. По словам Валерия Удалова, атакуя животное, мошки проникают в уши, глаза и дыхательные пути, в результате чего начинается аллергическая реакция, отеки, отдышка, анафилактический шок. Особенно опасный период — с мая по июнь.