Общество

Более 500 семей в Псковской области направили средства маткапитала на образование детей с начала 2024 года

547 жителей в Псковской области в 2024 году оплатили образование детей с помощью материнского капитала. Региональное отделение Социального Фонда России направило на эти цели 21,7 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

«Оплата образовательных услуг — один из самых востребованных способов для распоряжения средствами материнского капитала у псковских семей. Чаще всего жители региона оплачивают материнским капиталом детские сады, курсы по изучению иностранного языка, услуги частных школ, репетиторов, учебу в вузе и автошколе», — рассказала управляющийоОтделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование — по этому направлению средствами можно распорядиться сразу после его рождения. Главное, чтобы на дату начала обучения ребенок был младше 25 лет, а организация или индивидуальный предприниматель, которым планируется перечислить средства, находились на территории России и имели лицензию на оказание образовательных услуг.

Направить средства материнского капитала можно также на содержание, присмотр и уход за ребенком или на оплату проживания и коммунальных услуг в общежитии в период обучения.

Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе ОСФР по Псковской области.